Им нужен отдых: как подготовить комнатные растения к зиме

Комнатные растения скоро вступят в период покоя, а это означает, что их рост замедлится, и им может потребоваться изменение режима полива.

Зимний сезон - непростое время для комнатных растений. И, хотя испытать на себе снег и мороз им не придется, определенные сложности, требующие изменений в уходе, все-же будут.

Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, как обеспечить комфорт комнатных растений в холодные месяцы года.

Комнатные растения, как правило, растут в весенние и летние месяцы, а в осенние и зимние месяцы рост замедляется или прекращается. Это может быть сложно для владельцев, поскольку растениям не потребуется столько воды и удобрений, и на них может повлиять отопление, когда оно включится.

Откажитесь от удобрений

Поскольку растения вступают в период покоя, подкармливать их всю зиму не рекомендуется. Это означает, что удобрение комнатных цветов зимой не принесет им пользы. Им также нужно это время для отдыха, и поощрение их роста подвергнет ваши растения слишком большой нагрузке, что приведет к замедлению роста, когда они пробудятся весной.

Проверьте наличие насекомых

Насекомые в комнатных растениях чрезвычайно распространены, и их можно легко изгнать, если быстро обнаружить. Наиболее распространенными вредителями являются белокрылки, паутинные клещи и щитовки, которых можно увидеть на листьях или в почве. Теплые, уютные дома привлекают насекомых, подвергая ваши растения риску.

Удалите и обработайте всех вредителей, где это возможно. Если это не поможет, то от этого растения придется избавиться, чтобы не рисковать другими растениями, пытаясь спасти то, которое не выживет.

Расположите их в более освещенных местах

Зима уже не за горами, дни неизбежно станут короче, и растения будут получать меньше солнечного света, чем летом. Это означает, что перемещение их ближе к источнику света сохранит их здоровыми. Также следует обрезать поврежденные листья, чтобы освежить растения.

Любящие засуху растения, такие как кактусы и суккуленты, нуждаются в большом количестве тепла и света, поэтому за ними определенно стоит следить осенью и зимой.

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Уменьшите полив

В целом ваши цветы будут нуждаться в меньшем поливе осенью и зимой. Спящие растения не нуждаются в большом количестве воды. Фактически, слишком большое количество приведет к тому, что она скопится на дне горшка и разрушит корни, вызывая слабый рост.

Как правило, в холодное время года поливать растения нужно не чаще одного раза в две недели. Суккулентам действительно нужна вода каждые четыре-шесть недель, в то время как кактусы могут обходиться без воды до наступления весны.

Но будьте внимательны к режиму полива растений в более теплых отапливаемых помещениях, поскольку они все равно могут быстро высыхать.

Помните об отоплении

Комнатным растениям нужно отдохнуть в зимние месяцы, поэтому для них может быть вредно, если они расположены рядом с источником тепла или если в комнате становится особенно жарко. Растения в отапливаемых помещениях могут высохнуть быстрее, поэтому убедитесь, что они хорошо увлажнены и не становятся мишенью для вредителей.

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