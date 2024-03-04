Имейте терпение: чего нельзя делать весной с луковичными растениями

Март и апрель радует садоводом цветением луковичных. Поскольку температура начинает повышаться, а световой день становится длиннее, приятнее снова проводить время на свежем воздухе.

В это время сады начнут оживать, и многие участки требуют особого внимания. Первые месяцы весны подходят, например, для наведения порядка и проведения санитарной обрезки. Но есть работы, которые категорически не стоит делать весной, а следует отложить до лета.

О том, чего не стоит делать в ближайшие месяцы в саду, рассказывает Еxpress.co.uk эксперт по садоводству и легендарный ведущий популярного шоу BBC "Мир садоводов" Монти Дон.

Оказывается, в марте, апреле и даже в мае нельзя обрезать луковичные, растущие в саду.

В зависимости от сорта луковицы можно сажать осенью, весной и летом. Но, если они цветут весной, обрезать их можно только летом.

После того как ваши нарциссы или гиацинты отцвели, может возникнуть соблазн слегка подстричь их листву и привести в порядок клумбу, но делать этого нельзя. Не обрезайте, не подвязывайте и не убирайте листья луковиц, а позвольте им отмереть естественным путем, поскольку цветы следующего года создаются в результате фотосинтеза листвы.

Оставьте их до тех пор, пока не исчезнут последние следы зелени — это будет как минимум в июне — а затем приведите их в порядок или обрежьте. Королевское садоводческое общество (RHS) советует подождать не менее шести недель после окончания цветения, прежде чем обрезать луковичные растения. Садоводам следует срезать отмершую листву и в идеале удалять ее только тогда, когда она станет желтой и похожей на солому. Пока листва не приобретет такой вид, садоводам следует продолжать поливать луковицы и подкармливать их в обычном режиме.

RHS также советует садоводам не связывать и не завязывать листья весенних растений. Листьям необходимо подвергаться воздействию солнечного света, чтобы иметь возможность фотосинтеза. Связывать их, сгибать, заплетать или прятать под ближайшие растения — не лучшая идея.

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