Интересные факты о котах: вы этого могли не знать

Коты – это милые пушистики, со своими уникальными чертами. Их особенности увлекают и побуждают узнавать о них еще больше.

На странице centralna.vet рассказали несколько интересных фактов, которые раскроют вам интересности этих животных.

Общая статистика

На сегодняшний день на нашей планете проживает более 600 миллионов кошек. Люди вывели около 200 различных пород, среди которых есть как большие пушистые гиганты, так и крохотные создания без волосков.

История одомашнивания

Кошки стали домашними животными около 10 тысяч лет назад. Это произошло на Ближнем Востоке, где их начали использовать для борьбы с мышами, портившими запасы зерна. С тех пор кошки стали важной частью человеческой жизни.

Физиологические особенности

Температура тела : у здоровых взрослых кошек она составляет 38–39,5 °C, а у котят она еще немного выше.

: у здоровых взрослых кошек она составляет 38–39,5 °C, а у котят она еще немного выше. Сердцебиение : сердце кошек работает с частотой от 120 до 220 ударов в минуту в зависимости от их активности.

: сердце кошек работает с частотой от 120 до 220 ударов в минуту в зависимости от их активности. Скелет: кошачий скелет состоит примерно из 240 костей. Благодаря этому их тела очень гибки, а угол их зрения достигает 200 градусов.

Как они пьют воду

Кошки очень интересно пьют воду: их язык сгибается назад, образуя своеобразный ковш и они могут проглатывать до четырех раз в секунду.

Зрение и слух

Глаза : кошачьи глаза в семь раз чувствительнее к свету, чем человеческие. Но под ярким солнцем или искусственным освещением коты видят хуже нас. Несмотря на распространенный миф, они не могут видеть в полной темноте.

: кошачьи глаза в семь раз чувствительнее к свету, чем человеческие. Но под ярким солнцем или искусственным освещением коты видят хуже нас. Несмотря на распространенный миф, они не могут видеть в полной темноте. Слух: коты способны воспринимать ультразвук, это помогает им слышать движение мелких грызунов.

Мурлыканье

Этот звук коты издают во время удовольствия, но также и для успокоения себя в стрессовых ситуациях. Считается, что мурлыканье способствует заживлению ран и уменьшает боль.

Падение с высоты

Несмотря на известный стереотип, что кошки всегда приземляются на лапы, падение даже с небольшой высоты может быть для них опасным. К примеру, если животное выпадет из рук ребенка, оно может не успеть перевернуться лапами вниз.

Кошки в цифрах

Коты производят от 20 до 40 вдохов в минуту, в зависимости от своего физического состояния.

В среднем кошки спят около 13-16 часов в сутки, это делает их одними из самых ленивых животных на Земле.

Что интересно:

Кошки способны распознавать настроение своего хозяина и подстраиваться под него.

Они умеют учиться на собственном опыте, но почти не реагируют на наказание. Положительное подкрепление – лучший способ обучения.

Коты — удивительные создания, которые всегда будут оставаться нам загадочными. Если у вас есть кот, то вы наверняка согласитесь, что каждый день с этим животным наполнен теплом и сюрпризами.

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