Интересные факты о шиншиллах: вы этого могли не знать / © Associated Press

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На странице centralna.vet рассказали о самых интересных и менее известных фактах о шиншиллах, которые вас точно удивят. И если вы задумываетесь над тем, чтобы завести домашнюю шиншиллу — читайте внимательно: эта информация вам пригодится.

Природная среда: высокогорье и выживание на грани

В дикой природе шиншиллы обитают высоко в горах Анд — на высоте до 5 тыс. метров над уровнем моря. Их ареал охватывает Аргентину, Чили, Перу и Боливию. Там, в суровых условиях с минимальной влажностью, холодом и хищными птицами, шиншиллы научились выживать благодаря своим уникальным физиологическим особенностям.

Самый тонкий мех в мире

Шиншиллы имеют самый густой мех среди всех наземных животных: на одном квадратном миллиметре может расти до 25 000 волосков, а на квадратном сантиметре — до 100 000. Для сравнения: у человека растет только 1 волосок на одном фолликуле. Такая плотность делает шерсть шиншиллы невероятно мягкой и в то же время абсолютно непригодной для паразитов — блохи и клещи не могут выжить в густом меху.

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Ванны из вулканической пыли — не роскошь, а необходимость

Из-за такой плотности меха шиншиллы никогда не купаются в воде. Это даже опасно: их мех почти не высыхает. Эти животные принимают так называемые пылевые ванны в вулканическом песке. Песок поглощает влагу, жир и частицы грязи и оставляют шерсть чистой и ухоженной. Кстати, такая процедура — еще и любимый ритуал шиншиллы. Она делает это с удовольствием и крутится в песке, как в маленьком спа.

Необычный сон: вниз головой, боком или стоя

Шиншиллы могут спать в очень странных позах: на боку, стоя вертикально, а иногда даже головой вниз. Все это результат адаптации к жизни в горных ущельях, где вместо удобной кроватки узкие каменные щели. Главное — безопасность и компактность, а не комфорт.

Уникальное строение лап

У шиншилл задние лапки вдвое длиннее передних, а каждая имеет по 4 пальца. Благодаря этому они могут делать прыжки до 2 метров в высоту — просто невероятно для такой крохи.

Интеллект, как у кота

Интеллект шиншиллы сравним с интеллектом домашнего кота. Они запоминают распорядок дня, реагируют на свое имя, узнают хозяина и могут научиться даже простым трюкам. Если уделять им внимание и выстраивать контакт, они становятся ласковыми и сообразительными любимцами.

Болтливые, как птички

Шиншиллы — очень «болтливые» создания. Они могут издавать до десятка разных звуков: от тихого бормотания, похожего на чириканье, до громких писков и даже что-то вроде «визга», когда испуганы или возбуждены. Некоторые звуки напоминают лай или даже ржание лошади.

Веснушки на ушках

У некоторых шиншилл на ушах появляются маленькие темные пятнышки — как веснушки. Это не болезнь, а естественная особенность пигментации, возникающая под влиянием света или изменения температуры.

Самозащита на уровне ниндзя

Если шиншилла чувствует угрозу, она становится на задние лапки, издает громкие звуки и может распылить мочу в сторону врага. Кроме того, в случае опасности шиншилла способна сбросить часть меха, чтобы вырваться из лап хищника — удивительная тактика.

Шиншилла — это не просто милая мордашка. Это уникальное, умное, аккуратное и уязвимое существо. Если вы мечтаете о домашнем любимце, сочетающем экзотичность и кротость — возможно, именно шиншилла станет новой звездой вашего дома.