Интересные лайфгаки по стирке, которые должен знать каждый

Стирка – это еженедельная рутина, которой вы, наверное, занимаетесь годами. Однако вы можете быть удивлены, узнав, сколько тайн скрывается за этой, казалось бы, простой задачей.

Издание RealSimple предоставило интересные советы, которые помогут вам усовершенствовать вашу рутинную стирку.

Чаще используйте холодную воду

Хотя горячая вода часто ассоциируется с улучшенной санитарией, лучше использовать холодную воду. Это не только продлит срок службы вашей одежды, но и снизит затраты на энергию. Ваша одежда прослужит дольше, вы будете потреблять меньше энергии, следовательно, будете экологичнее и сэкономите на счетах за электроэнергию или газ. Горячая вода должна использоваться только для сильно загрязненных вещей или глубокой очистки.

Никогда не сушите ткань с пятнами

Одна из самых распространенных ошибок, которую вы можете совершить, – это после стирки не проверить вещи на наличие пятен и положить их в сушильную машину. Горячий воздух, а не горячая вода, "фиксирует" пятна. Всегда проверяйте одежду на наличие пятен перед сушкой. Если пятно осталось, повторите процесс удаления или попробуйте более эффективные методы.

Предварительно обработайте пятна

Важно предварительной обработать пятна. Чем быстрее вы начнете действовать, тем лучше получите результат. Использование специализированных пятновыводителей не только улучшит результаты, но и поможет сэкономить на чрезмерном использовании моющего средства.

Используйте меньше моющего средства

Все мы знаем, как легко добавить лишнюю порцию стирального порошка, но точно ли это поможет справиться с пятнами. Вода очищает на 80%, а моющее средство действительно используется для дополнительной помощи. Всегда следуйте рекомендациям на этикетке.

Не используйте кондиционер для определенных тканей

Тема использования кондиционера для ткани остается спорной. Лучше избегать его использования для спортивной одежды, полотенец и нижнего белья. Когда вы добавляете смягчитель, вы будто бы "затираете" волокна, а это уменьшает их способность к дальнейшему впитыванию воды.

Синтетические ткани сушите на воздухе

При сушке одежды из синтетических материалов, таких как полиэстер или нейлон, лучше отдать предпочтение естественной сушке. Синтетические изделия ненавидят тепло, поэтому сушка на воздухе поможет им подольше прослужить вам.

Читайте этикетки

Этикетки для одежды – это не просто украшение. Они дают указания, которые помогут сохранить ткани в идеальном состоянии. Если на бирке написано "только химчистка", следуйте указаниям. Если у вас есть дорогая одежда или нежные ткани, лучше доверить ее профессионалам в химчистке.

Эти простые, но эффективные советы помогут вам вывести стирку на новый уровень. Поэтому в следующий раз, когда вы будете заниматься стиркой, помните об этих лайфгаках, чтобы ваше белье оставалось свежим, чистым и как новое.

Мы также писали о том, как правильно использовать уксус для стирки.

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