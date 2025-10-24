Интересный декор к Хэллоуину: как сделать маленьких домашних привидений / © Instagram

Домашние привидения не пугают, а скорее завораживают, создают уютное осеннее настроение и добавляют вашему дому немного «страшного» очарования. А сделать их можно самостоятельно — быстро, просто и буквально из подручных вещей.

Хэллоуин — это не только о тыквах с вырезанными улыбками или черных котах. Это прекрасная возможность для творчества, когда даже самые простые вещи могут стать частью праздничной магии. Блогер Isi Bla показала, как сделать маленьких домашних призраков, которые выглядят настолько мило, что их хочется оставить даже после праздника.

Вам понадобится

аквапалка

детские штанишки и маленькие ботиночки

несколько кусков белой ткани

немного ваты

черная бумага для глаз

клей или термопистолет

веревка или резинка

маленький декор: паучок, корзинка-тыковка, ленты или LED-свеча.

Что сделать

Сделайте основу. Возьмите аквапалку и немного согните ее, она станет «позвоночником» вашего привидения. Края установите в ботиночки, чтобы конструкция могла стоять. Добавьте ножки. Натяните на палку детские штанишки и сапожки это сразу сделает привидение «живее» и реалистичнее. Сформируйте голову. Наполните кусок ткани ватой, сформируйте мягкий шар и привяжите его сверху к палке — это будет голова и туловище. Накройте тканью. Накройте всю конструкцию белой тканью, чтобы образовался классический силуэт призрака. Материал должен легко спадать и создавать мягкие волны. Добавьте лицо. Вырежьте из черной бумаги два кружочка и приклейте как глаза. По желанию — сделайте ротик или улыбку. Финальные штрихи. Добавьте маленького паучка или тыквенную корзинку и ваше привидение готово к вечеринке

Советы

Если хотите, чтобы призрак светился, спрячьте под тканью маленькую LED-свечу.

Используйте ткань разных фактур: лен, марлю, фатин, так призрак будет выглядеть объемнее.

Можно сделать несколько разных по размеру привидений — для полки, подоконника или пола.

Если в доме есть дети, дайте им придумать имена для привидений, это станет веселой семейной традицией.

Такие декоративные привидения прекрасно смотрятся рядом с тыквами, свечами и осенними гирляндами. Они не требуют сложных материалов, не занимают много времени и легко адаптируются к любому интерьеру, от минималистичного до сказочного.