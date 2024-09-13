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Интересный лайфхак: как помочь зеленым томатам созреть

Интересный лайфхак: как помочь зеленым томатам созреть

Как помочь зеленым томатам достичь / Фото: lady.tsn.ua

Не спешите выбрасывать зеленые томаты, ведь существует способ помочь им покраснеть в домашних условиях.

Если температура на улице снижается и у вас есть опасения, что ваши зеленые помидоры не успеют созреть, не стоит волноваться. Садовод Simon Akeroyd поделился интересным лайфхаком, который поможет помидорам дозреть уже на кухне. Существует простой и эффективный способ дозревания помидоров с помощью натурального газа, выделяемого бананами.

  • Перенести зеленые помидоры с улицы в дом, где они могут созревать в тепле;
  • Положите их во фруктовую корзину или в большую миску. Это обеспечит эффективный контакт с выделяющимся газом;
  • Положите несколько бананов в помидоры. Зрелые бананы выделяют природный газ этан, стимулирующий процесс созревания, заставляя помидоры краснеть;
  • Чтобы максимизировать эффект газа, накройте миску полотенцем или пленкой. Это поможет сохранить этан вокруг помидоров и ускорить их созревание.

Периодически проверяйте помидоры, чтобы контролировать процесс созревания. Обычно они покраснеют через несколько дней при использовании этого метода.

Этот трюк с бананами – простой, но эффективный способ созревания помидоров, когда природные условия не способствуют этому.

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