Интересный лайфхак: как сделать вазу из тыквы

Когда увидите в магазине маленькие тыквы, покупайте их скорее, ведь из них можно сделать интересный декор для вазы.

Осень – это время, когда природа радует нас яркими красками и ароматами. На своей странице блогер Ashley Savage показала, как создать интересную вазу из маленьких тыкв, которая станет ярким акцентом вашего интерьера.

Что понадобится:

Две прозрачные вазы. Одна должна быть меньшего размера, чтобы поместиться в другую.

Мини тыквы. Выбирайте тыквы разного размера и формы.

Что делать:

Возьмите две прозрачные вазы, убедитесь, что одна может уместиться в другую, оставляя между ними достаточно места для тыквы;

Поместите меньшую вазу внутрь большей. Это создаст иллюзию "воздушного" пространства, куда вы сможете добавить тыквы;

Разместите маленькие тыквы между двумя вазами, заполняя пространство между ними. Вы можете использовать тыквы разных цветов, чтобы создать цветовую градацию;

В среднюю вазу поместите осенние цветы, веточки или листья. Помните, что композиция будет выглядеть более естественно, если вы смешаете разные элементы;

Можно даже добавить светодиодную гирлянду внутрь или вокруг вазы для создания волшебной атмосферы, особенно в вечернее время.

Попопробуйте повторить этот лайфхак и дайте волю своему творчеству. Ваш дом наполнится теплом и уютом осени, а тыква станет красивым элементом декора.

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