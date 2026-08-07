Интересный лайфхак с кухонными весами, который сэкономит вам время и нервы: совет от блогера

Интересный лайфхак с кухонными весами, который сэкономит вам время и нервы / © Credits

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Современные кухонные весы уже давно стали незаменимыми помощниками для тех, кто любит готовить, придерживается правильного питания или просто хочет точно отмерить ингредиенты. Однако даже если вы пользуетесь ими годами, многие не подозревают об одной простой функции, которая может значительно упростить процесс.

Именно об этом лайфхаке рассказала блогер Диана Гологовец. По её словам, этот способ позволяет взвешивать продукты прямо из упаковки, без использования дополнительных мисок или контейнеров.

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Как всё работает

Секрет очень прост и занимает всего несколько секунд. Сначала поставьте на весы закрытую упаковку с продуктом, например, с рисом, хлопьями, мукой или орехами. После этого нажмите кнопку «0» или Tare, чтобы обнулить показания.

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Затем откройте упаковку и наберите столько продукта, сколько требуется по рецепту. На дисплее появится число со знаком «минус». Именно оно и показывает вес продукта, который вы уже взяли из упаковки. Например, если рецепт требует 150 г муки, просто отсыпайте её до тех пор, пока на экране не появится — 150 г.

На первый взгляд это мелочь, но на практике такая хитрость позволяет сэкономить немало времени. Не нужно искать дополнительную ёмкость, перекладывать продукты, а потом ещё и мыть лишнюю посуду. К тому же снижается риск случайно пересыпать ингредиент или ошибиться с весом.

Этот лайфхак будет особенно полезен тем, кто часто печет, готовит по точным рецептам или следит за размером порций во время диеты или при спортивном питании.

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