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Интересный способ проредить морковь: советы садовницы

Интересный способ проредить морковь: советы садовницы

Морковь / Фото: Associated Press

Прореживание моркови – важный этап в уходе за грядками, позволяющий получить большие и ровные корнеплоды.

Однако многие садоводы испытывают сожаление, удаляя молодые побеги. Альтернативный подход к этому процессу предлагает садовница, которая поделилась своим опытом на странице sandra.urbangarden. Она советует избегать обрезки и вместо этого использовать более мягкий метод, позволяющий сохранить большее количество растений.

Как прореживать морковь без обрезки

  • Разрыхлить почву вокруг саженцев, чтобы облегчить их обособление. Это поможет минимизировать повреждение корневой системы.
  • Действовать медленно и осторожно – разводить ростки без резких движений, чтобы не повредить соседние растения.
  • Пересадить более слабые сеянцы на новое место. Несмотря на то, что морковь не всегда хорошо переносит пересадку, некоторые садоводы получают хорошие результаты благодаря правильному уходу.
  • Иметь терпение – большинству сортов моркови нужно более 100 дней до полного созревания.
  • Регулярный полив достаточно увлажнять грядки дважды в неделю.
  • Подкормки – для лучшего роста садоводы рекомендуют использовать удобрение.

Этот метод позволяет не только снизить количество утраченных растений, но и получить дополнительный урожай. При этом следует учитывать, что пересаженная морковь может принять причудливую форму, например, с несколькими отростками, но это никак не влияет на ее вкусовые качества. Главное – соблюдать правильный уход и наслаждаться процессом выращивания собственных овощей.

Мы также писали о том, как старые джинсы помогут прорастить морковь.

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