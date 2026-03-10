Искусственный интеллект / © Associated Press

Сегодня слова «искусственный интеллект» часто вызывают в воображении апокалиптические сценарии, например, роботы забирают работу, люди остаются без дела или разрушение экономики. Однако реальность гораздо спокойнее. Как показывает история технологий, автоматизация сложных и рутинных процессов часто не уничтожает рабочие места, а меняет их структуру и открывает новые возможности, об этом рассказало издание The Washington Post.

Технологии разрушают рутину, а не людей

В истории уже были случаи, когда люди пугались перемен. В XIX в. Луддиты уничтожали ткацкие станки, потому что боялись за работу. Однако индустрия тканей расцвела, потому что продукция подешевела, спрос вырос, а количество работников на фабриках даже увеличилось. То же самое произошло с банкоматами в XX веке, ведь их появление не уничтожило работу кассиров, а позволило банкам открывать больше отделений и создавать новые возможности.

Кажется, искусственный интеллект тоже «не так страшен», каким его рисуют. Он способен выполнять сложные задачи, но принцип внедрения технологий не меняется, так как рутинную работу автоматизируют, а люди сосредотачиваются на стратегических и творческих задачах.

Профессиональная правда

Рассмотрим, например, юридическую сферу. Они уже создают ИИ-агенты для автоматизации проверки контрактов, юридических исследований и комплаенса. Этот факт вызвал падение акций и волну паники среди юристов.

Но давайте рассмотрим цифры на примере США, где работает более 1,3 миллиона юристов. Еще в 1970 году их было примерно 1,6 на тысячу человек, а сегодня — 4 на тысячу. Рост количества юристов не означает, что американская правовая система стала в 12 раз лучше. Это отражение сложности регуляций, которая породила огромный спрос на людей, которые могут ориентироваться в этих правилах.

ИИ способен автоматизировать 44% задач в юридической сфере, преимущественно рутинные действия, эквивалентные ручному ткачеству в XIX веке, а это освобождает время для стратегической работы, принятия решений и творческих задач.

ИИ против рутины

Компьютеры лучше всего справляются со скучными, монотонными процессами. Фактически, революция в информационных технологиях уже изменила или ликвидировала профессии типа административного работника, копирайтера или почтальона. Автоматизация рутины снижает цены на услуги и повышает спрос на работу, а это требует высокого уровня мышления.

Регуляции и сложность законов будут только расти, а ИИ поможет людям эффективнее работать и уменьшать рутинную нагрузку. Юристы смогут уделять больше времени анализу и стратегии вместо бесконечного просмотра документов.

ИИ не пришел, чтобы «забрать работу у людей», а чтобы забрать рутину. История показывает, что автоматизация всегда создает новые возможности и делает людей более продуктивными. Возможно, благодаря искусственному интеллекту мы сможем сосредоточиться на действительно важных, творческих и стратегических задачах и оставлять монотонную работу машинам. И это точно может сделать жизнь лучше, легче и интереснее.