Искусство порядка: как сделать кухню более удобной без больших затрат

как сделать кухню более удобной без больших затрат / © Associated Press

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Кухня давно перестала быть просто местом для приготовления еды. Именно здесь начинается утро с чашки кофе, собирается семья за ужином, рождаются кулинарные эксперименты и происходит значительная часть нашей повседневной жизни, однако есть один нюанс.

Чем активнее мы пользуемся кухней, тем быстрее она превращается в хранилище вещей, которые когда-то казались необходимыми. Запасные контейнеры без крышек, кухонные гаджеты для одного рецепта, забытые специи и продукты, затерявшиеся в глубине шкафчиков, — всё это создаёт хаос, который обходится нам гораздо дороже, чем кажется.

Издание Woman’s World обратило внимание на простой подход к организации кухни, который помогает не только освободить пространство, но и действительно сэкономить деньги, меньше выбрасывать продуктов и сделать ежедневное приготовление пищи гораздо приятнее. И главное — никакого грандиозного ремонта или дорогих покупок.

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«Перезагрузка» кухни

Рост цен на продукты заставляет многих более внимательно относиться к покупкам, однако зачастую проблема заключается не в том, что мы покупаем слишком много, а в том, что не замечаем того, что у нас уже есть.

Небольшую баночку со специями, которую невозможно найти среди десятков других, покупают во второй раз. Готовое блюдо, спрятанное в дальнем углу морозилки, так и остается там до генеральной уборки. Кухонный комбайн или миксер, занимающий всё рабочее пространство, постепенно отбивает желание готовить дома и подталкивает к заказу еды.

Именно поэтому не стоит воспринимать наведение порядка на кухне как изнурительный марафон в выходной день. Перестройка пространства — это система небольших шагов, не нужно разбирать всё сразу, гораздо эффективнее работать с одним ящиком, одной полкой или одной зоной за раз.

Как работает зонирование

Один из самых эффективных принципов современной организации пространства — создание функциональных зон. Суть проста: предметы, которые используются вместе, должны храниться рядом. Например, кастрюли и сковородки должны находиться возле плиты. Для кофеманов стоит создать отдельную кофейную зону, где чашки, кофе, фильтры и аксессуары будут собраны в одном месте. Полезные закуски желательно размещать на уровне глаз, чтобы рука автоматически тянулась именно к ним.

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Зато техника, которой вы пользуетесь всего несколько раз в год, не должна занимать самое ценное место на столешнице. Организация пространства должна соответствовать не красивым картинкам из Pinterest, а вашему реальному образу жизни.

Бесследное исчезновение продуктов

Одна из самых больших проблем современных кухонь — продукты, которые мы покупаем, а потом забываем использовать. Чтобы этого избежать, рекомендуется выделить простые категории внутри холодильника и кладовой. Например:

отдельная корзина для овощей и фруктов, которые нужно употребить в ближайшее время

полка для остатков готовых блюд

зона для открытых продуктов и ингредиентов

секция с крупами, макаронами, консервами и другими базовыми продуктами

место для перекусов

Особенно полезными могут оказаться прозрачные контейнеры для различных категорий продуктов — сыров, соусов, готовых ингредиентов или продуктов для приготовления блюд на несколько дней вперед. Однако не стоит увлекаться слишком сложной системой маркировки. Простых надписей вполне достаточно.

А зелень и травы лучше хранить там, где они будут постоянно попадаться на глаза, а не превращаться в очередную жертву «кладбища овощных ящиков».

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Морозильная камера

Если и есть в кухне место, которое чаще всего требует «спасательной операции», то это морозильная камера. Здесь рекомендуется применить радикальный, но очень эффективный метод.

Сначала нужно полностью опустошить морозильную камеру. После этого следует проверить все продукты, выбросить то, что уже непригодно к употреблению, а остальные подписать маркером с указанием содержимого и даты заморозки.

Замороженные овощи, ягоды, полуфабрикаты и остатки готовых блюд желательно группировать по категориям. Тот же принцип стоит применить и к холодильнику. Продукты, которые вы не планируете использовать в течение ближайшего месяца, можно переместить в менее доступное место.

Полезные гаджеты

Самыми коварными обитателями кухни являются приспособления, предназначенные для одной конкретной задачи. Специальная резалка для яиц или гаджет, который использовался всего один раз после покупки, зачастую занимают больше места, чем приносят пользы.

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Во время перебора стоит задать себе простой вопрос: пользовались ли вы этой вещью в течение последних трёх месяцев? Если ответ отрицательный, ей вряд ли есть место на рабочей поверхности.

Аэрогрили, миксеры и другую крупную технику лучше хранить в легкодоступных шкафах, а не на верхних полках, откуда её не хочется доставать.

Самое интересное, что иногда наибольший эффект дают самые простые решения. Среди самых полезных органайзеров можно выделить:

разделители для ящиков с кухонными принадлежностями

вращающиеся подставки для специй, соусов и масла

вертикальные органайзеры для противней, форм для выпечки и разделочных досок

прозрачные контейнеры для круп, муки и других продуктов, которые часто приходится покупать повторно.

А если места в шкафах катастрофически не хватает, кастрюли и сковородки можно хранить на специальной подвесной конструкции. Так посуда занимает меньше места и всегда остается под рукой.

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Идеальная кухня — это не стерильное пространство из журнала и не безупречно подписанные контейнеры на каждой полке. На самом деле хорошо организованная кухня — это та, которая работает на вас и где легко найти нужную специю, не теряются продукты, а приготовление ужина не превращается в квест.

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