Истинная причина, почему коты всегда следуют за вами в ванную комнату / © Credits

Многие владельцы замечали, что их пушистые любимцы буквально «цепляются» за них в самые непредсказуемые моменты, даже когда речь идет о посещении ванной комнаты. Хотя посещение туалета обычно считается частным моментом, для кота это совсем не так. По словам эксперта по поведению кошек и автора страницы kittysittycatbehaviour, такое поведение вполне естественно для социальных, но любознательных животных.

Основные причины

Любознательность. Коты по своей природе чрезвычайно любознательны. закрытая дверца для них — это барьер к тому, что они могут пропустить. если вы закрываете дверь в ванную, ваш кот однозначно захочет узнать, что происходит за этим барьером. Поиск внимания и общения. Иногда кошки просто хотят быть рядом с вами без различных факторов повседневной жизни. Посещение ванной — это возможность провести время вместе, когда вы вполне доступны для них. Это своеобразное время «с глазу на глаз». Интересные запахи. Ванная комната полна необычных ароматов, от косметики и дезодорантов до запахов сливного отверстия. Эти запахи привлекают кошек и пробуждают их любопытство. Любимые места для отдыха. Коты часто выбирают раковины или подоконники в ванной как своеобразный «кошачий кокон». Такое место дает им ощущение безопасности, а форма раковины — естественную защищенную зону для отдыха.

Знак привязанности

Хотя присутствие кота в ванной может казаться неудобным, на самом деле это комплимент. Слежка за вами — проявление доверия и привязанности. Это довольно мило, используйте это время, чтобы немного поиграть с ними или погладить.

Советы

Дайте кошке немного внимания, если она сопровождает вас в ванной, это укрепляет вашу связь.

Если хотите иногда оставить кошку вне ванной, используйте игривые игрушки или лакомства для отвлечения.

Не наказывайте кота за любопытство — это естественное поведение, которое не вредит ни вам, ни животному.

Коты могут быть независимыми, но их потребность быть рядом с вами — это проявление доверия и любви. В следующий раз, когда ваш любимец пойдет за вами в ванную, воспринимайте это как заботу о вашей личной жизни — это маленькое проявление привязанности, которое делает вашу связь еще крепче.