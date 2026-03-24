Избавьтесь от голых участков: 8 лучших почвопокровных растений, которые можно вырастить из семян

Если бы вы измеряли ценность растения по красивым цветам или пышным листьям в процентах от потраченных средств, эти замечательные почвопокровные растения, выращиваемые из семян, победили бы с большим отрывом.

Независимо от того, у вас большая площадь почвы для покрытия, или просто вы хотите заполнить пробелы в саду, чтобы подавить сорняки, все эти почвопокровные растения можно вырастить из семян, чтобы получить превосходные результаты за очень небольшие затраты. Некоторые из них являются многолетними почвопокровными растениями для постоянной трансформации; другие — однолетними почвопокровными растениями для временного решения проблемы, пока вы решаете, что делать со сложным участком в саду, или самосевными растениями, которые будут прорастать каждый год с минимальным вмешательством с ваш

Почвопокровные растения — отличный способ сократить расходы на уход за садом, но эти низкорослые красавицы имеют больше, чем просто практические преимущества. Они добавят цвета и текстуры вашему двору вместо некрасивых участков голой почвы, и многие из них с удовольствием будут процветать там, где мало что еще растет. Многие из них имеют множество мелких листьев, которые ползут по краям тротуара или переливаются через подпорные стены, смягчая твердый ландшафтный дизайн и быстро придавая вашему саду зрелый вид. Некоторые имеют замечательный аромат и могут выдерживать ходьбу по ним, поэтому вы можете посадить растения сбоку дорожек, чтобы создать ароматную тропу. Использование одного и того же почвопокровного вида в нескольких разных местах — это очень простой способ объединить дизайн вашего сада.

Весна — идеальное время для посадки почвопокровных растений. Возможно, это не лучшие растения в вашем саду, но они являются важным элементом вашего двора.

Портулак крупноцветковый

Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora) приносит радостные цветы ярко-красного, розового, оранжевого, желтого, фиолетового и белого цветов в великолепных рюшах лепестков, цветы раскрываются днем и закрываются каждый вечер. Это суккулент, поэтому он хорошо подходит для жаркого, сухого и солнечного места, где он создаст коврик шириной 20 см из листьев и цветов высотой 20 см с весны до осени. Он также невероятно неприхотлив в уходе, поскольку сохраняет воду в листьях, поэтому требует минимального полива после того, как приживется, и будет цвести постоянно.

Будучи однолетними, моховые розы чрезвычайно легко выращивать из семян. Посейте непосредственно в своем саду после последних заморозков или начните за 6-8 недель до них. Растения нежные в зонах 2-8, поэтому их уничтожат первые заморозки, хотя в более теплых зонах часто ведут себя как многолетние растения. Он легко самосеется, поэтому, вероятно, вернется сам в следующем году, но если вы хотите лишь временного решения проблемы, это легко контролировать, удаляя семенные головки.

Ползучий тимьян

Ползучий тимьян (Thymus serpyllum) — это такое щедрое растение, обеспечивающее плотный ковер из крошечных вечнозеленых листьев круглый год в зонах 4-9. Вы почувствуете свежий лимонный аромат, который высвобождается, когда вы наступаете на эти цветы. Этот замечательный аромат делает ползучий тимьян идеальным для почвопокровных растений вокруг лестничных дорожек, а некоторые люди даже выращивают ползучий тимьян на газонах, поскольку он может переносить небольшое движение.

Семена сначала крошечные и медленно растут, но растения высотой 10 см могут разрастаться до 45 см в первый год, хотя вам, возможно, придется подождать до второго лета, чтобы насладиться фиолетовыми цветами. Они также медленно прорастают, поэтому обязательно покупайте семена у проверенного поставщика. Секрет успеха заключается в том, чтобы обеспечить им постоянное тепло и свет: посейте семена в помещении за 8 недель до последних заморозков, посыпьте их поверхностью почвы, слегка притрусив вермикулитом сверху, в лотке для рассады с прозрачной крышкой, желательно на термоподогреватели для рассады. Затем поддерживайте компостную смесь равномерно влажной (и это может означать опрыскивание дважды в день). Конечно, это немного сложно, но ваши усилия будут вознаграждены долговечными, неприхотливыми многолетними растениями, обеспечивающими прекрасный почвопокровный покров.

Гвоздика

Если вы ищете многолетнее почвопокровное растение, которое не разрастается по вашему саду и хорошо выглядит круглый год, Гвоздика дельтовидная — лучший выбор для солнечного места в зонах 3-9. Вечнозеленые игольчатые листья образуют плотный коврик из листьев, который вырастает до 30 см в ширину и 15-20 см в высоту, имеет привлекательный серо-зеленый цвет, который держится всю зиму. Растение размножается, выбрасывая стебли, которые укореняются, поэтому ее легко сдерживать, если нужно, и она грациозно обрастет большими растениями в бордюре.

Для прорастания семян нужна постоянная температура 15-21°C, поэтому сейте на улице после последних заморозков или начинайте в помещении за 8 недель до них.

Сладкий алиссум

Сладкий алиссум (Lobularia maritima) — это быстрорастущее однолетнее растение, которое обеспечивает великолепный яркий ковер в бордюрах, но особенно на грядках. Он образует плотный коврик, но достаточно вежлив, чтобы расти вокруг других растений, и быстро цветет, проходя путь от семян до цветения всего за два месяца. Но лучшим свойством сладкого алиссума является его небесный медовый аромат, который любят опылители, привлекая полезных насекомых, таких как божьи коровки, для защиты вашего урожая от вредителей.

Это растение также чрезвычайно легко выращивать из семян. Сейте на улице после последних заморозков или в помещении за 4-6 недель до них. Подходит для зон 4-11, самосеется, поэтому вы, вероятно, будете получать бесплатные растения без всяких усилий навсегда.

Малькольмия морская

Если вы никогда не слышали о Малькольмии морской (Malcolmia maritima), то прислушайтесь! Эти быстрорастущие однолетние растения такие красивые и вырастают из семян в ковер ароматных розовых, белых и фиолетовых цветов высотой 25 см менее чем за два месяца. Хотя это однолетнее растение, оно хорошо размножается самостоятельно, поэтому, добавив его в свой сад, вы никогда не останетесь без него.

Любое растение с названием «maritima» указывает на то, что оно эволюционировало в прибрежной среде, поэтому часто является чрезвычайно выносливым и имеет настоящее желание жить. Малькольмия морская (Malcolmia maritima) не является исключением, и вы увидите этот замечательный цветок, появляющийся в трещинах дорожек и вдоль краев патио, поскольку она процветает в бедных условиях, где большинство растений хотели выжить. По этой причине она полезна как заполнитель промежутков на бордюрах и краях дорожек.

Сейте непосредственно туда, где вы хотите, чтобы семена росли. Они достаточно холодостойкие, поэтому можно сеять, как только почву можно обработать, до четырех недель до последних заморозков. Часто прорастая в течение недели, это растение чрезвычайно простое для начинающих и детей, и подходит для зон 3-10.

Дихондра ползучая

Многолетняя дихондра ползучая (Dichondra repens) часто используется как замена газона в средиземноморских странах, поскольку она остается зеленой круглый год в мягком климате, на солнце или в полутени. Однако она не может справиться с длительными заморозками, поэтому она морозостойка только в зонах 8-11. Но если на улице достаточно тепло, блестящие, темно-зеленые листья почковидной формы образуют пышный, упругий ковер листьев, украшенный мелкими желтыми цветами весной и летом.

Дихондра ползучая от природы низкорослая, достигая высоты 7,5 см, не требует особого ухода после того, как приживется, хотя вы можете слегка скашивать ее три-четыре раза в год для наилучшей текстуры, и ей нужно будет поливать в течение длительных засух, чтобы она оставалась пышной.

Посейте семена непосредственно там, где она должна расти, когда температура почвы в конце весны стабильно превысит 18°C. Секрет успеха заключается в том, чтобы поддерживать почву постоянно влажной.

Лучше всего подходит для сложного места с бедным грунтом и сухими условиями.

Обриета многолетняя

Обриета многолетняя (Aubrieta deltoidea) растет практически в любом месте, смеясь перед сухой, каменистой или песчаной почвой, где большинство растений едва справляются. Морозостойкая в зонах 4-9, этот выносливый многолетник чрезвычайно устойчив к засухе после того, как приживется, и единственное требование — это быстрая стрижка, чтобы уменьшить ее высоту вдвое после окончания цветения, чтобы она продолжала расти низким ковром из крошечных вечнозеленых листьев высотой 15 см. Зато порадует вас большим количеством красивых четырехлепестковых фиолетовых цветов в конце весны — начале лета.

Имея неглубокую, но разветвленную корневую систему, это удобное растение, которое помогает стабилизировать крутой склон, и каждая из них разрастается до 30-60 см в ширину, а это означает, что пакетик семян может покрыть большую площадь.

Ее легко вырастить из семян. Семена нуждаются в свете для прорастания, поэтому слегка прижмите их к влажной почве или слегка покройте вермикулитом. Вы можете сеять семена сразу после последних заморозков или начать выращивать их в помещении за 6-8 недель до этого. Прорастание может занять до трех недель (чуть меньше, если в помещении постоянно тепло), поэтому будьте терпеливы с этими маленькими красавчиками.

Ирландский мох

Найти почвопокровное растение, которое будет процветать на кислой почве, сложно, но вот отличное решение, которое можно вырастить из семян. Ирландский мох (Sagina subulata), также известный как вересковая жемчужина, хорошо растет в кислой или нейтральной почве и вырастает в плотные вечнозеленые подушки высотой 2,5-5 см и шириной до 30 см, которые могут выдерживать легкое пешеходное движение.

Это многолетнее растение несколько требовательно к месту произрастания, но если создать для ирландского мха соответствующие условия, он создаст прекрасно текстурированный почвопокровный покров, летом усеянный крошечными белыми цветами. Ему нужна влажная, но хорошо дренированная почва и полное солнце с полуденной тенью, где он быстро растет, но его легко удалить, если он слишком разрастается. Sagina subulata не любит сильную жару и засуху, поэтому лучше всего подходит для умеренного климата зон 4-7, где он надежно растет.

Так же просто выращивать из семян. Посев на открытом воздухе после последних заморозков, когда температура почвы стабильно превысит 18°C, или в помещении за несколько недель до прорастания. Постоянная влажность и свет имеют решающее значение для прорастания.