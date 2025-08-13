- Дата публикации
Избегайте ошибок: 3 растения, которые опытные садоводы никогда не советуют сажать
Все мы любим садоводство и проводить время на свежем воздухе, но также нам нравится, чтобы все было как можно проще. Это означает выращивание растений, которые не требуют особого ухода, а лишь небольшой обрезки, но приносят большие плоды. Это включает такие растения, как шалфей, розы, хосты и фуксии, все из которых имеют невероятный цвет, требуя минимального ухода.
Но не все растения отдают нам больше, чем мы в них вкладываем. Среди них встречаются и довольно агрессивные экземпляры. Такие растения требуют много внимания и быстро захватывают территорию.
Опытный садовод назвал express.co.uk четыре растения, которые бы ни за что не посадил в своем саду.
Мята
Хотя мята может быть невероятным растением, которое придает блюдам и напиткам цвета и вкуса, она может принести вам много лишних хлопот.
На первый взгляд мята не выглядит очень агрессивным растением. Она растет невероятно быстро и фактически уничтожает соседние растения. Мята может быть инвазивной и вытеснять другие растения.
Поэтому выращивание мяты в контейнерах может быть гораздо лучшим вариантом, если их регулярно поливать и обеспечить полным солнечным светом.
Олеандр
На первый взгляд олеандр, или Nerium oleander, является одним из самых красивых растений, доступным в оттенках фуксии, оранжевого и светло-розового.
Однако на самом деле это одно из самых опасных и ядовитых садовых растений, которые можно найти. Даже небольшое количество этого растения может быть смертельным, а даже прикосновение к нему может вызвать сыпь на коже.
С маленькими детьми и домашними животными нельзя сажать это растение в свой сад несмотря на его красоту.
Рододендрон
Рододендрон понтийский — популярное, но проблематичное растение, не рекомендуется выращивать из-за его инвазивного характера и негативного влияния на местные экосистемы.
Он образует густые заросли, затеняет другие растения, а его листья могут быть токсичными для скота.
Поэтому, несмотря на его красоту, это не то растение, которое стоит сажать в своем саду. Оно также токсично для кошек, собак и лошадей.