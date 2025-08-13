Избегайте ошибок: 3 растения, которые опытные садоводы никогда не советуют сажать

Мята

Реклама

Содержание Мята Олеандр Рододендрон

Но не все растения отдают нам больше, чем мы в них вкладываем. Среди них встречаются и довольно агрессивные экземпляры. Такие растения требуют много внимания и быстро захватывают территорию.

Опытный садовод назвал express.co.uk четыре растения, которые бы ни за что не посадил в своем саду.

Мята

Хотя мята может быть невероятным растением, которое придает блюдам и напиткам цвета и вкуса, она может принести вам много лишних хлопот.

Реклама

На первый взгляд мята не выглядит очень агрессивным растением. Она растет невероятно быстро и фактически уничтожает соседние растения. Мята может быть инвазивной и вытеснять другие растения.

Поэтому выращивание мяты в контейнерах может быть гораздо лучшим вариантом, если их регулярно поливать и обеспечить полным солнечным светом.

Олеандр

На первый взгляд олеандр, или Nerium oleander, является одним из самых красивых растений, доступным в оттенках фуксии, оранжевого и светло-розового.

Однако на самом деле это одно из самых опасных и ядовитых садовых растений, которые можно найти. Даже небольшое количество этого растения может быть смертельным, а даже прикосновение к нему может вызвать сыпь на коже.

Реклама

С маленькими детьми и домашними животными нельзя сажать это растение в свой сад несмотря на его красоту.

Рододендрон

Рододендрон понтийский — популярное, но проблематичное растение, не рекомендуется выращивать из-за его инвазивного характера и негативного влияния на местные экосистемы.

Он образует густые заросли, затеняет другие растения, а его листья могут быть токсичными для скота.

Поэтому, несмотря на его красоту, это не то растение, которое стоит сажать в своем саду. Оно также токсично для кошек, собак и лошадей.