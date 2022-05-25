Как адаптировать животное из приюта: советы специалистов

В приютах по всей Украине тысячи животных ждут своей новой семьи. Некоторые из них лишились хозяев из-за полномасштабного вторжения РФ. Что нужно сделать, если вы решились взять собаку или кота из приюта?

Организация UAnimals и студия онлайн-образования EdEra подготовили подборку советов, которые облегчат адаптацию животных в новом доме.

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Помните о нескольких важных шагах:

подготовьте любимцу корм, который соответствует его породе, возрасту и особенностям здоровья;

обустройте уютное место в доме. Положите туда игрушки, плед. Животное должно чувствовать себя спокойно и в безопасности;

устройте визит к ветеринару, чтобы оценить состояние здоровья животного и вовремя выявить возможные заболевания, также врач сможет дать советы по уходу.

Будьте терпеливыми во время адаптации домашнего любимца. Животное должно познакомиться с новыми членами семьи и территорией в комфортном для него темпе.

Если в семье есть дети, некоторое время контакт с животным должен быть исключительно под присмотром взрослых. Расскажите ребенку, как можно и нельзя вести себя с любимцем.

Поощряйте животное вкусняшками за любые "правильные" действия. Например, туалет в отведенном для этого месте, послушание во время прогулки, исполнение команд и т.д.

Проводите с животным как можно больше времени: играйте с ним, гуляйте, отдыхайте вместе. Это ускорит процесс вашего сближения и формирования доверия.

Не игнорируйте агрессивное или "странное" поведение. Животное могло пережить травмирующий опыт и плохое обращение в прошлом. При необходимости обращайтесь к зоопсихологу.

Если вашем любимцем стала собака, постепенно знакомьте ее с другими животными во время прогулок. Социализация и новые друзья – неотъемлемая часть счастливой жизни не только людей.

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