- 126
- 2 мин
Как без мороки отделить помидорную мякоть от сока: действенный лайфхак для кухни
Большинство хозяек привыкли, что для того, чтобы приготовить густой томатный соус или пюре, нужно с томатами изрядно повозиться, почистить кожуру, удалить сердцевину, иногда даже бланшировать. Но есть способ сделать все гораздо проще, без всяких сложных манипуляций и при этом сохранить максимум вкуса и пользы.
Блогер Erin Berkyto поделилась методом, который работает благодаря обычной гравитации. Всего несколько простых шагов и вы получаете отдельно густую ароматную мякоть для соусов и отдельно прозрачный томатный сок, который можно использовать в других блюдах.
Как работает этот метод
Когда помидоры взбить блендером вместе с кожурой и семенами, происходит естественное расслоение:
более тяжелый сок оседает на дно,
легкая мякоть и твердые частицы поднимаются наверх.
Это похоже на то, как сметана отделяется от молока, только здесь не нужно никаких фильтров или марли.
Что понадобится
Свежие помидоры любого сорта;
Стеклянная емкость с краном (подойдет диспенсер для напитков);
Погружной блендер
Что делать
Нарежьте помидоры, мыть и резать нужно, но чистить или удалять сердцевину не надо.
Поместите их в стеклянный диспенсер с краном на дне.
Взбейте блендером сразу в емкости. Вместе с кожурой, семенами и сердцевиной, они добавляют аромата и витаминов.
Оставьте на 24 часа при комнатной температуре или в прохладном месте, чтобы мякоть поднялась, а сок опустился вниз.
Откройте кран и слейте чистый сок в отдельную емкость.
Сверху останется густая томатная мякоть — готовая база для соусов или замораживания.
Что делать с готовыми продуктами
Мякоть — идеальна для пасты, пиццы, лазаньи, борща или зимней заготовки.
Сок — прекрасно подходит для супов, рагу, тушения овощей или даже для варки круп, например, гречки или риса, для необычного вкуса.
Эрин признается, что ее погружной блендер — настоящая кухонная палочка-выручалочка. Она использует его каждый день.
Этот метод — находка для тех, кто любит готовить, но не хочет тратить лишнее время. Немного планирования, простой инструмент и вы получаете два идеальных продукта без всякой мороки.