Как без мороки отделить помидорную мякоть от сока: действенный лайфхак для кухни

Блогер Erin Berkyto поделилась методом, который работает благодаря обычной гравитации. Всего несколько простых шагов и вы получаете отдельно густую ароматную мякоть для соусов и отдельно прозрачный томатный сок, который можно использовать в других блюдах.

Как работает этот метод

Когда помидоры взбить блендером вместе с кожурой и семенами, происходит естественное расслоение:

более тяжелый сок оседает на дно,

легкая мякоть и твердые частицы поднимаются наверх.

Это похоже на то, как сметана отделяется от молока, только здесь не нужно никаких фильтров или марли.

Что понадобится

Свежие помидоры любого сорта;

Стеклянная емкость с краном (подойдет диспенсер для напитков);

Погружной блендер

Что делать

Нарежьте помидоры, мыть и резать нужно, но чистить или удалять сердцевину не надо. Поместите их в стеклянный диспенсер с краном на дне. Взбейте блендером сразу в емкости. Вместе с кожурой, семенами и сердцевиной, они добавляют аромата и витаминов. Оставьте на 24 часа при комнатной температуре или в прохладном месте, чтобы мякоть поднялась, а сок опустился вниз. Откройте кран и слейте чистый сок в отдельную емкость. Сверху останется густая томатная мякоть — готовая база для соусов или замораживания.

Что делать с готовыми продуктами

Мякоть — идеальна для пасты, пиццы, лазаньи, борща или зимней заготовки.

Сок — прекрасно подходит для супов, рагу, тушения овощей или даже для варки круп, например, гречки или риса, для необычного вкуса.

Эрин признается, что ее погружной блендер — настоящая кухонная палочка-выручалочка. Она использует его каждый день.

Этот метод — находка для тех, кто любит готовить, но не хочет тратить лишнее время. Немного планирования, простой инструмент и вы получаете два идеальных продукта без всякой мороки.