Дом
126
2 мин

Как без мороки отделить помидорную мякоть от сока: действенный лайфхак для кухни

Большинство хозяек привыкли, что для того, чтобы приготовить густой томатный соус или пюре, нужно с томатами изрядно повозиться, почистить кожуру, удалить сердцевину, иногда даже бланшировать. Но есть способ сделать все гораздо проще, без всяких сложных манипуляций и при этом сохранить максимум вкуса и пользы.

Станислава Бондаренко
Помидоры

Помидоры / © Associated Press

Блогер Erin Berkyto поделилась методом, который работает благодаря обычной гравитации. Всего несколько простых шагов и вы получаете отдельно густую ароматную мякоть для соусов и отдельно прозрачный томатный сок, который можно использовать в других блюдах.

Как работает этот метод

Когда помидоры взбить блендером вместе с кожурой и семенами, происходит естественное расслоение:

  • более тяжелый сок оседает на дно,

  • легкая мякоть и твердые частицы поднимаются наверх.

Это похоже на то, как сметана отделяется от молока, только здесь не нужно никаких фильтров или марли.

Что понадобится

  • Свежие помидоры любого сорта;

  • Стеклянная емкость с краном (подойдет диспенсер для напитков);

  • Погружной блендер

Что делать

  1. Нарежьте помидоры, мыть и резать нужно, но чистить или удалять сердцевину не надо.

  2. Поместите их в стеклянный диспенсер с краном на дне.

  3. Взбейте блендером сразу в емкости. Вместе с кожурой, семенами и сердцевиной, они добавляют аромата и витаминов.

  4. Оставьте на 24 часа при комнатной температуре или в прохладном месте, чтобы мякоть поднялась, а сок опустился вниз.

  5. Откройте кран и слейте чистый сок в отдельную емкость.

  6. Сверху останется густая томатная мякоть — готовая база для соусов или замораживания.

Что делать с готовыми продуктами

  • Мякоть — идеальна для пасты, пиццы, лазаньи, борща или зимней заготовки.

  • Сок — прекрасно подходит для супов, рагу, тушения овощей или даже для варки круп, например, гречки или риса, для необычного вкуса.

Эрин признается, что ее погружной блендер — настоящая кухонная палочка-выручалочка. Она использует его каждый день.

Этот метод — находка для тех, кто любит готовить, но не хочет тратить лишнее время. Немного планирования, простой инструмент и вы получаете два идеальных продукта без всякой мороки.

