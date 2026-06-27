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Как безопасно и легко очистить птичий помет во дворе или на балконе
С помощью этого пошагового руководства и списка материалов для удаления птичьего помета с ваших открытых жилых помещений вы сможете поддерживать ваш двор и балкон в чистоте и безопасности.
Некоторые считают, что это к счастью, когда птица испражняется на вас, но что делать, если целая стая испражнилась по всему вашему двору или на балконе. Птицы и их чарующие песни — прекрасные гости в вашем дворе, но обнаружить их помет на всей мебели на крыльце — это раздражающее и, возможно, опасное последствие.
Важно своевременно убирать беспорядок, прежде чем он оставит какие-либо необратимые следы на светлой древесине или мебели. Как это сделать, рассказывает GardeningKnowHow.
Во-первых, вам нужно надеть защитное снаряжение и смочить помет раствором для очистки. Птичий помет содержит грибки, вызывающие гистоплазмоз и криптококкоз, а также бактерии, вызывающие пситтакоз. Защитные очки, маска и перчатки в значительной степени защитят вас от развития одной из этих неприятных инфекций. А осторожное смачивание помета водой или чистящим раствором предотвратит попадание спор грибков и бактерий в воздух и их вдыхание.
Смешайте чистящий раствор в бутылке с распылителем, аккуратно распыляя его. Важно осторожно увлажнять птичий помет, чтобы его частицы не попадали в воздух и не вдыхались.
Наденьте средства индивидуальной защиты: защитные очки, нитриловые перчатки и маску.
Осторожно опрыскайте птичий помет смесью отбеливателя и воды и оставьте на 5 минут. Это предотвратит распыление помета, а также позволит чистящему средству нейтрализовать бактерии и грибки. Если вы используете отбеливатель, сначала следует проверить стойкость цвета на небольшом и незаметном участке.
Используйте губку или тряпку, смоченную в чистящем растворе, чтобы вытереть птичий помет. Действуйте осторожно, чтобы не забрызгаться птичьим пометом.
После того как вы убрали птичий помет с террасы и с поверхности мебели, выбросьте губку или тряпку в мусор.
Осторожно промойте это место водой из садового шланга или лейки, чтобы удалить остатки чистящего средства.
Снимите и выбросьте перчатки, а также вымойте руки, прежде чем снимать защитные очки и маску.
Наслаждайтесь только что убранной верандой или балконом без экскрементов!