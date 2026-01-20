Как безопасно избавиться ото льда во дворе и дорожках

Как безопасно избавиться ото льда во дворе / © Associated Press

Реклама

Самый умный способ справиться со льдом — не давать ему образовываться. Если перед снегопадом обработать подъезд специальным средством для предупреждения льда, он не прилипнет к поверхности, а потом его будет гораздо легче убрать, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Если вы дома во время снегопада, рекомендуется повторно обрабатывать подъезд каждые 2-4 часа, чтобы поддерживать сцепление обуви с поверхностью и предотвратить повторное замерзание. Цель не в том, чтобы всегда оставлять поверхность чистой от снега, а чтобы поддержать безопасность и снизить риск травм.

Лед уже во дворе

Когда лед уже появился, главное — выбрать правильные продукты и инструменты. Самый безопасный вариант — низкокоррозионные средства для таяния льда, например магний хлорид или смеси соли для бытовых нужд. Они растворяют лед и не повреждают бетон.

Реклама

Если лед особенно толстый, дайте средству время подействовать, а затем осторожно убирайте его пластиковой лопатой с металлическим краем или специальным инструментом для измельчения льда. Во время скалывания работайте под углом около 15° к поверхности, подсовывайте инструмент под лед, а не давите сверху. Это защитит бетон от повреждений.

Не забывайте о безопасности, носите обувь с противоскользящей подошвой и работайте небольшими участками, чтобы избежать травм. В сложных погодных условиях лучше обратиться к профессиональным службам по удалению льда.

Выбор средства

Магний хлорид — универсальный вариант для умеренных зим. Он эффективен при температуре от 0 до -18 °C, хорошо защищает бетон и растения. Это основной выбор для владельцев домов.

Кальций хлорид подходит для экстремально низких температур (до -32 °C), быстро проникает в лед, но его стоит использовать осторожно, чтобы не повредить бетон и растения.

Реклама

Самые распространенные ошибки

Выделяют три классические ошибки, которые совершают владельцы домов:

Ждать, пока лед нарастет. Когда он крепко прилипнет, его гораздо сложнее и опаснее убирать. Злоупотреблять средствами для льда. Чрезмерное количество соли или хлоридов может повредить бетон, оставить скользкую поверхность и испортить растения. Использовать металлические инструменты или горячую воду. Металл вредит бетонной поверхности, а горячая вода может повторно замерзнуть и образовать еще больший лед.

Зима — это не только праздники и красота заснеженных пейзажей, но и испытания для вашего двора. Планирование, правильные средства и осторожная работа превращают борьбу со льдом в безопасное и управляемое дело.