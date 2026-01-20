- Дата публикации
Как безопасно избавиться ото льда во дворе и дорожках
Зима в Украине волшебная — белые снежные одеяла, искрящийся лед на ветках, уютные вечера с горячим напитком, но красота снежного сезона скрывает свои подводные камни: гололедица на дорожках и во дворе может быть настоящим испытанием для вашей безопасности и нервов.
Самый умный способ справиться со льдом — не давать ему образовываться. Если перед снегопадом обработать подъезд специальным средством для предупреждения льда, он не прилипнет к поверхности, а потом его будет гораздо легче убрать, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Если вы дома во время снегопада, рекомендуется повторно обрабатывать подъезд каждые 2-4 часа, чтобы поддерживать сцепление обуви с поверхностью и предотвратить повторное замерзание. Цель не в том, чтобы всегда оставлять поверхность чистой от снега, а чтобы поддержать безопасность и снизить риск травм.
Лед уже во дворе
Когда лед уже появился, главное — выбрать правильные продукты и инструменты. Самый безопасный вариант — низкокоррозионные средства для таяния льда, например магний хлорид или смеси соли для бытовых нужд. Они растворяют лед и не повреждают бетон.
Если лед особенно толстый, дайте средству время подействовать, а затем осторожно убирайте его пластиковой лопатой с металлическим краем или специальным инструментом для измельчения льда. Во время скалывания работайте под углом около 15° к поверхности, подсовывайте инструмент под лед, а не давите сверху. Это защитит бетон от повреждений.
Не забывайте о безопасности, носите обувь с противоскользящей подошвой и работайте небольшими участками, чтобы избежать травм. В сложных погодных условиях лучше обратиться к профессиональным службам по удалению льда.
Выбор средства
Магний хлорид — универсальный вариант для умеренных зим. Он эффективен при температуре от 0 до -18 °C, хорошо защищает бетон и растения. Это основной выбор для владельцев домов.
Кальций хлорид подходит для экстремально низких температур (до -32 °C), быстро проникает в лед, но его стоит использовать осторожно, чтобы не повредить бетон и растения.
Самые распространенные ошибки
Выделяют три классические ошибки, которые совершают владельцы домов:
Ждать, пока лед нарастет. Когда он крепко прилипнет, его гораздо сложнее и опаснее убирать.
Злоупотреблять средствами для льда. Чрезмерное количество соли или хлоридов может повредить бетон, оставить скользкую поверхность и испортить растения.
Использовать металлические инструменты или горячую воду. Металл вредит бетонной поверхности, а горячая вода может повторно замерзнуть и образовать еще больший лед.
Зима — это не только праздники и красота заснеженных пейзажей, но и испытания для вашего двора. Планирование, правильные средства и осторожная работа превращают борьбу со льдом в безопасное и управляемое дело.