Как безопасно постирать одеяло с подогревом: полезные советы

Как безопасно постирать одеяло с подогревом / © Credits

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Здесь возникает вполне логичный вопрос: как постирать электрическое одеяло, не повредив его внутренние нагревательные элементы. Ответ на этот вопрос предоставило издание Real Simple, чтобы вы могли сохранить его функциональность, безопасность и свежесть на долгие годы.

Как часто нужно стирать одеяло с подогревом

Частота стирки напрямую зависит от частоты использования:

Если одеяло используется изредка — достаточно стирки раз в сезон.

При регулярном ежедневном использовании — ориентировочно раз в 2-4 недели или ежемесячно.

Не забывайте также проводить регулярный обзор состояния шнуров, пульта управления и самих нагревательных элементов — это гарантия вашей безопасности.

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Главное правило: всегда читайте этикетку

Прежде чем начать стирку, внимательно изучите ярлычок с уходом. Производитель всегда указывает, можно ли стирать одеяло в машинке, или вручную, или допустимую частичную чистку.

Важно:

Не все электрические одеяла подлежат машинной стирке.

Несоблюдение рекомендаций может привести к повреждению нагревательных элементов и даже к короткому замыканию.

Стирка в стиральной машине: если разрешено производителем

Если вашему одеялу разрешена машинная стирка, следуйте следующей инструкции:

Шаг 1: отсоедините все шнуры

Обязательно отключите одеяло от сети и аккуратно снимите все провода, пульты и коннекторы.

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Шаг 2: обработайте пятна

Перед основной стиркой удалите локальные загрязнения. Используйте:

мягкое моющее средство;

микрофибровую салфетку;

аккуратные промокающие движения.

Шаг 3: загрузка в стиральную машину

В стиральной машине с фронтальной загрузкой равномерно распределите одеяло в барабане.

В машине с вертикальной загрузкой положите одеяло по кругу вокруг центрального вала-активатора.

Шаг 4: выберите щадящий режим

Только щадящий режим стирки.

Температура воды — прохладная или едва теплая (до 30°C).

Используйте жидкое мягкое средство без агрессивных добавок.

Нельзя использовать отбеливатели и смягчители ткани — они могут повредить изоляцию нагревательных элементов.

Шаг 5: слив воды и сушка

Не выкручивайте и не скручивайте одеяло.

Аккуратно слейте воду, слегка отжав остатки.

Сушите одеяло на воздухе — на горизонтальной поверхности или на сушилке, предварительно хорошо расправьте ткань.

В некоторых случаях допустима низкотемпературная сушка в сушилке (только по рекомендации производителя на этикетке).

Шаг 6: полное высыхание

Прежде чем снова подключать одеяло к сети, убедитесь, что оно полностью сухое.

Ручная стирка: когда одеяло требует особой деликатности

Некоторые модели, особенно более старые, допускают только ручную стирку:

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Шаг 1: отсоедините электрические части

Отключите все провода и подключения.

Шаг 2: удалите локальные пятна

Предварительно обработайте пятна мягким моющим средством.

Шаг 3: подготовьте ванную или большую емкость

Наполните ее прохладной водой.

Добавьте жидкое мягкое моющее средство.

Шаг 4: замочите одеяло

Замочите одеяло на 10-15 мин.

Аккуратно перемешайте воду руками, не перекручивайте ткань.

Шаг 5: осторожное полоскание

Слейте воду.

Налейте чистую воду.

Повторяйте промывку до полного удаления моющего средства.

Шаг 6: аккуратное удаление излишней воды

Осторожно слейте воду, избегайте скручиваний.

Используйте махровое полотенце для легкого отжима.

Шаг 7: сушка

Сушите одеяло горизонтально или на сушилке.

Запрещено развешивать на шнуре в сложенном виде — это может привести к деформации проводки.

Общие правила ухода за одеялом с подогревом

Всегда читайте инструкцию производителя.

Не допускайте перегиба, скручивания или сильного складывания — это может повредить внутренние провода.

Не ешьте и не пейте под одеялом — пятна от еды сложнее вывести.

Храните одеяло в сухом, проветриваемом месте.

По окончании сезона чистое и полностью высушенное одеяло должно храниться в рулоне, не сломанном.

Периодически проверяйте состояние шнуров и пульта управления.

Важно: если во время эксплуатации вы замечаете запах горелого, нагрев чувствуется неравномерно или есть другие признаки неисправности — немедленно прекратите пользование. Безопасность всегда на первом месте.

Если одеяло вам очень дорого, а опыта стирки электрических вещей нет — всегда можно воспользоваться услугами профессиональной химчистки, работающей с подобной техникой.

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