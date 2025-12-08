Как безопасно зажечь камин зимой: полезные советы

Как безопасно зажечь камин этой зимой / © Associated Press

После перерыва между сезонами камины могут скрывать «сюрпризы», от сажи до птичьих гнезд. А вечером, когда вы мечтаете услышать потрескивание дров и шорох снега за окном, совсем не хочется думать о безопасности. Именно поэтому издание Martha Stewart рассказало о самых важных этапах в подготовке камина к холодам.

Профессиональный осмотр и чистку дымохода надо делать раз в год, а лучше — дважды: перед и после сезона. И это не лишнее предостережение, ведь пренебрежение чисткой может обернуться плохой тягой, задымлением дома и даже опасными возгораниями. Вот что нужно сделать до первого огня в камине:

Проведите полную чистку дымохода. Сажа, креозот и мусор накапливаются даже тогда, когда камин не работает. А во время зимы они могут стать причиной плохого воздухообмена или возгорания внутри трубы. И так, даже безобидный слой паутины — это уже препятствие тяге. Проверьте, работает ли заслонка — это «сердце» камина. Поврежденная или заклиненная заслонка приведет к тому, что весь дым останется в комнате. К тому же через открытую заслонку в дом могут попадать холодный воздух, мусор и даже насекомые. Убедитесь, что верх дымохода не заблокирован. Листья, гнезда, мелкий мусор, все это способно свести на нет работу даже идеально чистого камина. Такие вещи видно только снаружи, поэтому лучше доверить осмотр профессионалам. Проверьте тягу. Простой домашний тест: подожгите свернутую бумажку в каминном пространстве. Дым должен подниматься прямо вверх. Любое «колебание» и возвращение дыма в комнату — сигнал на проверку.

Когда вызывать специалиста

Даже после чистки и проверки ваш камин может «говорить» с вами, как бы намекая, что что-то не так:

дым идет в комнату, а не в дымоход

огонь трудно разжечь

чувствуете странные запахи

видите крошки кирпича, сажи или темные кусочки материала в камине

чувствуете холодный сквозняк из дымохода

замечаете трещины или сколы

Это уже задачи не для Google совета, а для профи.

Безопасность превыше всего

Чтобы зимние вечера были только об уюте, а не о пожарных рисках:

Проверяйте детекторы дыма и угарного газа. Казалось бы, мелочь, но именно она спасает жизни.

Используйте только сухую твердую древесину или качественные прессованные дрова. Никакого картона, окрашенных досок, веток после дачной уборки или вещей из бытовой утилизации, они могут выделять токсины.

Ставьте защитный экран. Даже малейшая искра может повредить пол или задеть текстиль.

Не оставляйте огонь без присмотра, даже «на минутку» в соседнюю комнату.

Камин — это сердце зимнего дома. Он создает атмосферу, которой не даст ни один обогреватель: живой свет, тепло и особую магию. И чтобы эта магия была безопасной, стоит потратить несколько часов на подготовку и наслаждаться сезоном со всей его красотой.