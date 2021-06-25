Как бороться с сорняками: полезные советы от специалиста

Дождливая погода с избыточным количеством осадков весной этого года и в начале лета поспособствовала тому, что на дачах и огородах активно начали расти не только культурные растения, но и сорняки.

Опасность сорняков в том, что они конкурируют с культурными растениями за влагу, элементы питания, а в случае, когда размер сорняков соизмеримых с размером культурных растений, то и за свет. Какие существуют способы борьбы с сорняками, как их эффективно использовать и во благо культурным растениям? Об этом рассказал доцент кафедры растениеводства Полесского национального университета в городе Житомире, кандидат сельскохозяйственных наук Вадим Пелехатый.

Как применять гербициды?

Существует два способа борьбы с сорняками: химический и механический.

Химический способ — это применение гербицида, то есть химического вещества, которое эффективно уничтожает сорняки. Существуют гербициды, уничтожающие только определенные виды сорняков. Например, ваш участок на даче или огороде атакует пырей, многолетний корневищный злаковый сорняк, один из самых злобных. Если он растет в смородине, то вы спокойно обрабатываете участок гербицидом против злаковых, в результате смородина остается живой и невредимой, а пырей погибает. Без гербицида бороться с пыреем очень сложно, потому что его корневища много лет живет в земле и этот сорняк в существующих насаждениях почти невозможно уничтожить, а с помощью гербицида это можно сделать достаточно эффективно.

Но следует помнить, что гербицид — один из самых токсичных пестицидов, поэтому на расстоянии ближе 20 метров от дома его лучше не применять!

Если говорить о механических средствах борьбы с сорняками, то это прополка, перекопка или регулярное скашивание. Конечно, скашивание не уничтожает сорняки, но подавляет их и не позволяет интенсивно расти и развиваться.

Какой эффект дает мульчирование почвы?

Эффективный и экологический способ борьбы с сорняками — мульчирование почвы (покрытие определенным материалом). Для этого можно использовать органические и неорганические материалы. Органические — это опилки, скошенная и подсушенная трава, солома, перегной, торф и другие. Неорганические — это пленка и агроткань. Например, пленку используют, когда сажают землянику: в пленке делают небольшие крестообразные разрезы, где и растут кусты ягод, а между ними — пленка, ширина которой достаточно небольшая — до 60 сантиметров. Под такой полосой не будет сорняков и земля не пострадает. Агроволокно лучше использовать потому, что оно "дышит" — пропускает влагу и воздух.

Достаточно эффективно мульчировать деревья скошенной травой. Делается это так: между деревьями траву скашивают, а потом эту траву подсушивают в течение двух дней и окучивают под стволы дерева, то есть мульчируют этой скошенной травой приствольные круги у деревьев диаметром до 1 м. Толщина слоя скошенной травы должна быть не менее 15 сантиметров. Если будет меньше, сорняк начнет пробиваться сквозь слой мульчи. Главное — окучивать нужно не свежескошенную траву, а такую, которая уже высохла. А если трава будет свежая, там начнут размножаться различные вредные микроорганизмы. Сухой травой можно мульчировать также кусты смородины, землянику и другие растения. При этом ягоды будут чистыми даже в дождливую погоду и не так повреждаться гнилью.

Если погода влажная, то после мульчирования растений сухой травой поливать их не нужно, но, если дождя нет больше десяти дней, растения нужно поливать. Скошенная трава постепенно будет перегнивать и обогащать почву органикой. Вообще очень удобно, когда в саду под деревьями — мульча, а между деревьями — трава, которая периодически скашивается. По травяной поверхности удобно ходить и выполнять все операции в любое время года. В саду нет грязи, и он выглядит эстетично. Такая система содержания почвы называется дерново-перегнойная.

Мульчирование — это очень полезная вещь. Мульча борется с сорняками, удерживает влагу в почве. Если растения молодые, то поливать их желательно. Если у вас взрослые плодовые деревья и вы под стволы сгребаете скошенную траву, то можно не поливать вообще или только в критические периоды во время длительной засухи.

Скошенную траву можно компостировать, но перед тем, как положить ее в компост, нужно день-два ее вялить, иначе также будет развиваться вредная микрофлора. Кстати, в компост можно добавлять различные кухонные отходы, которые обычно просто выбрасываются.

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