Как быстрее вскипятить воду: мифы, наука и пять проверенных способов / © Associated Press

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Наверное, каждый из нас хоть раз стоял у плиты, внимательно всматриваясь в кастрюлю с водой и словно силой мысли пытались заставить ее закипеть быстрее. Кажется, время останавливается — особенно когда голод не на шутку дает о себе знать, а в голове уже летают мысли об идеальном блюде.

Хорошая новость: издание Martha Stewart нашло способы, как сократить эту «вечность» до нескольких минут. И нет, не обманом и не чудесами, а вполне реальными и проверенными методами.

Развенчиваем мифы о кипячении воды

Прежде чем бросаться искать «лайфхаки», давайте сначала разберемся с самыми распространенными ошибками. Верите ли вы в них или нет, эти мифы часто мешают добиться желаемого результата.

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Миф №1: добавление соли ускоряет кипение

Это один из самых распространенных мифов. На самом деле соль не помогает воде закипеть быстрее — она увеличивает температуру кипения. Чтобы реально повлиять на этот процесс, вам понадобится столько соли, сколько вы никогда не добавите в пищу. В обыкновенной кулинарной практике соль добавляют для вкуса, а не для ускорения кипения.

Миф №2: холодная вода закипает быстрее

Некоторые считают, что холодная вода скорее дойдет до кипения, чем тепла из-под крана. Это неправда. Горячая вода всегда закипает быстрее, ей ведь нужно преодолеть меньший температурный промежуток. Однако в некоторых домах горячая вода может иметь посторонний привкус из-за бойлера — поэтому выбор остается за вами.

Миф №3: пищевая сода помогает воде закипеть быстрее

Это утверждение не имеет никакой научной основы. Пищевая сода может изменить pH воды, но не влияет на точку кипения. Она прекрасна для уборки или выпечки, но не для ускорения приготовления пасты.

Как на самом деле быстрее вскипятить воду

Всегда используйте крышку

Самое простое и эффективное — решение. Накрыв кастрюлю крышкой, вы удерживаете тепло внутри, благодаря чему вода быстрее достигает точки кипения. Это уменьшает потери энергии и ускоряет процесс в среднем на 2–3 мин.

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Выберите широкую и низкую кастрюлю

ем больше площадь поверхности контакта воды с днем ​​кастрюли, тем больше тепла передается жидкости. Широкая посуда с тонким слоем воды закипает гораздо быстрее, чем высокий котел. Это особенно актуально для бланширования овощей или приготовления небольшого количества пищи.

Налейте ровно столько воды, сколько нужно

Больше воды — больше времени на нагрев. Если вы варите яйцо или овощи на пару, вам не нужно заполнять кастрюлю до краев. Меньший объем означает быстрее кипение.

Используйте электрочайник

Это неочевидная, но очень эффективная уловка. Нагрейте воду в электрочайнике, затем перелейте ее в кастрюлю. Электрочайники обычно обладают большей эффективностью передачи тепла, чем плита, поэтому вода в них закипает на 30–50% быстрее.

Готовьте на высоте — но не переезжайте специально

Интересный факт: на высоте более 1000 метров над уровнем моря вода закипает при более низкой температуре, поскольку уменьшается атмосферное давление. Это значит, что она кипит быстрее, хотя и не так горяча. Однако это не влияет значительно на обычную подготовку — но приятно знать для путешествий или кемпинга в горах.

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Помогает ли горячая плита или более мощная техника

Да! Индукционные плиты, например, передают тепло напрямую на посуду, минуя поверхность нагрева, это обеспечивает чрезвычайно быстрый нагрев. Если вы часто спешите или готовите большие объемы — индукционная поверхность может стать вашим новым любимым кухонным союзником.

Не нужно придумывать велосипед или верить в сомнительные советы. Простое соблюдение пяти проверенных правил — крышка, меньше воды, широкая кастрюля, чайник и индукция — поможет вам быстрее перейти к самой приятной части готовки — дегустации.