Как быстро и без проблем сеять семена в этом году - полезные хитрости с кокосовыми таблетками / © Credits

Реклама

Январские морозы и хаос после Нового года часто отпугивают даже самых ярых садоводов. Однако Сара Рейвен, известный эксперт по садоводству, поделилась советом, который может изменить игру: маленькие кокосовые гранулы позволяют быстро и чисто сеять семена, экономят время и силы. Идеально, чтобы приобщить к садоводству всю семью и сохранить порядок на грядках.

Она уже много лет ведет собственный садоводческий блог и Instagram-аккаунт, советует торфяные или кокосовые гранулы — экологичную альтернативу громоздким контейнерам с компостом. Они не только быстро разбухают в воде, но и создают идеальную среду для прорастания семян.

Кокосовые гранулы — мастхэв этого сезона

Гранулы изготовлены из натурального волокна кокосовой скорлупы, которые делает их без торфа и экологически дружественными. Сара объясняет, что они выглядят как маленькие монетки, а когда их поливаешь, гранулы разбухают и превращаются в нечто вроде шоколадного брауни. И семена прорастают в них очень быстро.

Реклама

Их компактный размер — идеальное решение для тех, кто хочет минимизировать беспорядок на столе и сэкономить место.

Как пользоваться гранулами

Разбухание гранул. Просто замочите их в воде в миске, ванне или используйте лейку для полива. Уже через несколько минут гранулы готовы к посадке. Когда гранула полностью разбухла, сажайте 2-3 семечка в верхнюю часть. Далее разместите контейнер в светлом, прохладном и безморозном месте. Сеть гранул. Каждая гранула обернута сеткой. Для быстрорастущих однолетних растений ее лучше снять, а для многолетних или черенков оставить — сетка разложится естественным путем и позволяет корням развиваться.

Что высаживать в январе

Сара советует начинать с цветов, например, сладкого горошка и других сезонных культур. Этот способ также подходит для начинающих огородников и тех, кто хочет организовать домашнюю мини-грядку без больших затрат.

Преимущества метода

Экономия времени: отсутствие заполнения больших лотков с компостом.

Минимум грязи: работать с гранулами значительно чище и проще.

Экологичность: кокосовые гранулы — альтернатива торфу.

Привлечение семьи: посев становится игрой для детей и взрослых.

Небольшие изменения в подходе к посеву семян могут существенно облегчить работу. Кокосовые таблетки — идеальный инструмент для тех, кто хочет экономить время, пространство и деньги, сохранять эффективность садоводства и радость от процесса.