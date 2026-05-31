Как быстро и без усилий сделать настольный мини-камин своими руками: полезные советы

Когда речь заходит об уюте, иногда для создания особой атмосферы не нужны дорогие дизайнерские решения или масштабный ремонт. Достаточно нескольких материалов и немного фантазии.

Станислава Бондаренко
Мини-камин instagram.com/tina_dehnfjeld / © Instagram

Прошлым летом блогер Тина Денфьельд собственноручно сделала небольшой настольный камин для балкона, однако идея оказалась настолько удачной, что в этом сезоне декоративный очаг переехал в ее основное жилье.

Для камина Тина использовала остатки белых гранитных камней, которые ранее покупала для больших вазонов. Они идеально вписались в композицию, придали ей стильный и завершенный вид. Результат получился не только красивым, но и удивительно бюджетным. По словам блогера, такая настольная мини-каминная зона стоит совсем недорого, а атмосферу создает не хуже настоящего камина.

Что понадобится для домашнего миникамина

  • большое жаростойкое блюдо или форма

  • белые гранитные камни или декоративная галька

  • небольшая чаша из нержавеющей стали

  • биоэтанол в качестве топлива

Биоэтанол во время горения практически не образует дыма или пепла, поэтому его часто используют для декоративных каминов в помещениях и на террасах.

  1. Просто засыпьте камни в жаростойкую форму.

  2. Посередине поставьте чашу из нержавеющей стали.

  3. Залейте в нее биоэтанол и подожгите его.

Секрет лайфхака

Секрет популярности мини-каминов — в их простоте. Они не требуют сложного монтажа, подключения к коммуникациям или специального ухода. Зато создают тот самый эффект живого огня, который мгновенно делает пространство теплее, уютнее и расслабленнее.

Особенно эффектно такие настольные камины выглядят на летних террасах, балконах, в зонах отдыха на даче или даже в гостиной во время вечерних посиделок с друзьями.

Безопасность

Несмотря на декоративный характер проекта, Тина напоминает о важных правилах безопасности:

  • зажигать биоэтанол следует только длинной зажигалкой

  • использовать нужно исключительно огнеупорные материалы

  • не оставлять открытый огонь без присмотра

  • размещать конструкцию на устойчивой поверхности как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов.

Во времена, когда интерьеры все больше тяготеют к осознанности, натуральным материалам и уютным деталям, такие лайфхаки становятся настоящей находкой. Миникамин с биоэтанолом — пример того, как с минимальными затратами можно создать атмосферу, которая превращает обычный вечер в маленький отдых.

