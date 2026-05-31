Как быстро и без усилий сделать настольный мини-камин своими руками: полезные советы

Прошлым летом блогер Тина Денфьельд собственноручно сделала небольшой настольный камин для балкона, однако идея оказалась настолько удачной, что в этом сезоне декоративный очаг переехал в ее основное жилье.

Для камина Тина использовала остатки белых гранитных камней, которые ранее покупала для больших вазонов. Они идеально вписались в композицию, придали ей стильный и завершенный вид. Результат получился не только красивым, но и удивительно бюджетным. По словам блогера, такая настольная мини-каминная зона стоит совсем недорого, а атмосферу создает не хуже настоящего камина.

Что понадобится для домашнего миникамина

большое жаростойкое блюдо или форма

белые гранитные камни или декоративная галька

небольшая чаша из нержавеющей стали

биоэтанол в качестве топлива

Биоэтанол во время горения практически не образует дыма или пепла, поэтому его часто используют для декоративных каминов в помещениях и на террасах.

Просто засыпьте камни в жаростойкую форму. Посередине поставьте чашу из нержавеющей стали. Залейте в нее биоэтанол и подожгите его.

Секрет лайфхака

Секрет популярности мини-каминов — в их простоте. Они не требуют сложного монтажа, подключения к коммуникациям или специального ухода. Зато создают тот самый эффект живого огня, который мгновенно делает пространство теплее, уютнее и расслабленнее.

Особенно эффектно такие настольные камины выглядят на летних террасах, балконах, в зонах отдыха на даче или даже в гостиной во время вечерних посиделок с друзьями.

Безопасность

Несмотря на декоративный характер проекта, Тина напоминает о важных правилах безопасности:

зажигать биоэтанол следует только длинной зажигалкой

использовать нужно исключительно огнеупорные материалы

не оставлять открытый огонь без присмотра

размещать конструкцию на устойчивой поверхности как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов.

Во времена, когда интерьеры все больше тяготеют к осознанности, натуральным материалам и уютным деталям, такие лайфхаки становятся настоящей находкой. Миникамин с биоэтанолом — пример того, как с минимальными затратами можно создать атмосферу, которая превращает обычный вечер в маленький отдых.

