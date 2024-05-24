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Как быстро и легко упаковать сладости к детскому празднику: советы мамы-блогера

Как быстро и легко упаковать сладости к детскому празднику: советы мамы-блогера

Поперек / Фото: Credits

Мама – это настоящая работа, где все нужно уметь и успевать, даже быстро и экономно упаковать конфеты с помощью обычного бумажного стакана.

Часто бывает, когда ребенок вспоминает о том, что нужно сделать на завтра с вечера, и у родителей начинается "ночная магия", чтобы успеть все до утра.

В своем видео в TikTok мама-блогер themoment414 предложила интересный вариант, как упаковать маленькие подарки детям к празднику. Минимум затрат и времени, максимум детской радости вам гарантировано.

Вам понадобятся:

  • Бумажные стаканы (размер зависит от количества конфет);
  • Конфеты;
  • Лента.

Как сделать:

  • Отрежьте верхнюю часть стакана (не выбрасывайте его);
  • Положите внутрь конфеты (не под самую верхушку, чтобы можно было закрыть):
  • Возьмите отрезанную часть, вертикально засуньте внутрь, менее чем на половину, до конфет, чтобы у вас получилась ручка, как у корзины;
  • Верх стакана немного прижмите и сложите таким образом, чтобы половина отрезанной части осталась внутри, а половинка стала полноценной ручкой;
  • У вас должно получиться что-то похожее на маленькую корзину;
  • С одной стороны "корзины" засуньте в отверстие конфету на палочке, с другой просто завяжите ленту.

Готово!

Советы:

  • Если у вас есть опасения, что корзина может открыться, защелкните сверху маленьким кусочком скотча;
  • Цвет и размер стаканчиков выбирайте по вкусу.
@ themoment414 Делала для дочери а садик , замечательная идея для упаковки сладостей

Некоторые читатели в комментариях советуют закрепить бока степлером для большей надежности. А те, кто уже попытался сделать такие "сладкие корзины", говорят, что дети были в восторге.

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