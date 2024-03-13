Как быстро избавиться от кухонного запаха в доме: три простых рецепта

Эти простые советы помогут избавиться от любых неприятных запахов или запахов приготовления пищи, сохраняя при этом в доме свежесть.

Нет ничего хуже, чем остатки запахов от готовки. Как легко изгнать нежелательные запахи из своего дома рассказывает Еxpress.co.uk.

Готовить может быть весело, но некоторые продукты, такие как рыба, лук и капуста, часто могут оставлять неприятный запах, сохраняющийся в течение нескольких часов или даже на следующий день, который может распространиться по всему дому.

Белый уксус

Pure Wow - популярный канал по уборке - объяснил, что белый уксус — это ключ к свежести и чистоте на кухне, поскольку он является одним из наиболее эффективных ингредиентов для устранения неприятных запахов.

Белый уксус поглощает запахи. Поэтому после приготовления оставьте миску с раствором белого уксуса на столешнице на несколько часов или даже на ночь, если запах очень сильный.

Белый уксус изменяет и нейтрализует запахи, с которыми он контактирует. Уксус также обладает антибактериальными свойствами и, следовательно, неприятные запахи, если его использовать в качестве чистящего средства.

Лимон - натуральный дезодорант / Фото: Credits

Лимон, корица и имбирь

Вы также можете сделать простое домашнее средство из кожуры лимона, палочек корицы и молотого имбиря, если запах сохранится и на следующий день, что гарантированно избавит от запаха навсегда.

Все, что вам нужно сделать, - это поместить ингредиенты в кастрюлю с кипящей водой и дать покипеть не менее 15 минут, и запах исчезнет.

Лимоны также являются натуральным дезодорантом и похожи на белый уксус, поскольку они могут естественным образом нейтрализовать запахи, а также содержат природные антибактериальные свойства, такие как лимонная кислота.

Корицу и имбирь можно использовать для освежения воздуха и избавления от неприятных запахов, но это не обязательно.

Открытое окно

Один из самых простых способов предотвратить неприятный запах еды — проветривать кухню во время приготовления пищи, открыв окно или включив вентилятор вытяжки.

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