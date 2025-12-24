Как быстро избавиться от запаха лука с рук: работающе хитрости

Как быстро избавиться от запаха лука с рук / © Associated Press

Реклама

После нарезки запах иногда остается надолго и не исчезает даже после нескольких попыток вымыть руки с мылом. Все из-за серосодержащих соединений, которые прочно «цепляются» к естественным маслам кожи. Издание Martha Stewart рассказало, что избавиться от запаха можно быстро и без специальных средств — достаточно воспользоваться тем, что уже есть дома. Главное — знать правильный подход.

Перед любым методом руки стоит промыть прохладной водой, чтобы смыть остатки лука. Далее выберите один из проверенных способов.

Нержавеющая сталь

Самый эффективный и одновременно самый неожиданный способ — обычная нержавеющая сталь. Этот металл нейтрализует серные соединения и буквально «перетягивает» запах с кожи на свою поверхность. Достаточно потереть руки об:

Реклама

бортик металлической мойки

ложку или нож из нержавейки

специальное «металлическое мыло»

Делайте это под прохладной проточной водой несколько секунд и запах исчезает почти мгновенно.

Лимонный сок или белый уксус

Кислоты — еще один эффективный способ борьбы с запахами. Лимонный сок или белый уксус нейтрализуют серу и оставляют после себя ощущение чистоты.

Как использовать:

нанесите несколько капель на ладони тщательно потрите 10-15 секунд смойте прохладной водой

Бонус — легкий цитрусовый аромат. Важно: если на руках есть царапины, возможно легкое пощипывание, поэтому сразу смывайте средство.

Реклама

Домашний скраб

Легкое отшелушивание помогает снять слой масел, в которых «застрял» запах лука. Для этого подойдут:

сода

соль

использованная кофейная гуща

Смешайте выбранный ингредиент с мягким мылом, аккуратно помассируйте руки и смойте водой. Метод работает сразу на двух уровнях: механически очищает и растворяет остатки запаха.

Зубная паста

Зубная паста содержит мягкие абразивы и нейтрализаторы запахов — именно то, что нужно после приготовления пищи. Небольшое количество пасты:

нанесите на руки слегка потрите смойте водой

Мятный аромат — приятный финальный штрих.

Реклама

Все эти методы эффективны, но могут немного подсушивать кожу. После процедуры стоит нанести увлажняющий крем для рук, чтобы сохранить комфорт и мягкость.

Запах лука — не проблема, если знать, как с ним справиться. Нержавеющая сталь, кислота или легкий скраб работают быстро и без лишних усилий, поэтому эти советы еще не раз пригодятся на кухне.