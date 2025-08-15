Как быстро охладить авто: полезные советы

Как быстро охладить авто / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что даже в относительно прохладный день в +27°C температура в салоне машины за 10 мин может подняться до +37°C, а за полчаса — превысить +46°C.

Но есть простой и, главное, научно обоснованный способ быстро выгнать горячий воздух из машины без кондиционера. Этот метод продемонстрировала блогер Hannah Fry

Метод «дверца и окно»

Оставьте авто на стоянке. Полностью откройте заднее пассажирское окно с противоположной от вас стороны. Быстро откройте и закройте водительскую дверь 2-3 раза.

Блогер объясняет, что когда вы двигаете дверцы, они буквально «выметают» горячий воздух из салона, создают зону пониженного давления возле сиденья водителя. Это место мгновенно заполняется более свежим воздухом, который заходит через открытое окно сзади.

Почему это не всегда работает

Если на улице почти такая же жара, как в машине, например, +43°C, эффект будет ощущаться значительно слабее, вы просто замените «сауну» на чуть более теплый воздух извне.

Материалы интерьера влияют на скорость остывания, например тканевые сиденья остывают быстрее, чем темная кожа, а горячий пластиковый торпедо еще долго «отдает» тепло даже после остывания воздуха.

В некоторых случаях, чтобы почувствовать значительную разницу, придется повторить движение дверцей 30-40 раз и пусть это выглядит несколько забавно.

Плюсы и минусы метода

Плюсы:

Не требует включения кондиционера.

Работает быстро (2-3 движения в умеренную жару).

Выглядит эффектно для тех, кто любит показывать научные трюки друзьям.

Минусы:

Не дает значительного эффекта в очень жаркую погоду.

Может со временем изнашивать дверные петли.

Не охлаждает горячие поверхности в салоне.

Советы

Сочетайте метод Фрай с кондиционером, сначала «выметите» горячий воздух, а затем включите кондиционер, так система будет работать эффективнее.

Используйте солнцезащитные шторы и экраны для лобового стекла, чтобы замедлить нагрев.

Паркуйтесь в тени или ставьте авто так, чтобы минимизировать прямой солнечный свет на торпедо.

Немного открывайте окна, если оставляете машину ненадолго — это уменьшает эффект «парника».

Метод «дверцы и окна» действительно базируется на науке и может помочь быстро освежить авто в жару, но лучшие результаты дает в сочетании с кондиционером и другими способами защиты от перегрева.