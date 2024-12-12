Как быстро помыть пластиковые бутылки: интересный лайфхак

Каждому из нас вероятно знакома ситуация, когда любимая пластиковая бутылка становится непригодной из-за налета, запаха или грязи, который трудно удалить традиционным способом.

Что делать, если внутрь трудно добраться, а обычное мытье не дает желаемого результата рассказали на странице sudha.lukka.

Все, что вам нужно:

Моющее средство

Сырой рис

Теплая вода

Что делать:

Налейте в бутылку немного моющего средства. Его количество зависит от размера бутылки – достаточно будет нескольких капель. Добавьте ложку сырого риса. Рис действует как натуральный абразив, помогающий удалить налет даже в самых тяжелых местах. Налейте воды. Заполните бутылку примерно наполовину – это обеспечит достаточное пространство для смешивания. Плотно закройте бутылку крышкой и энергично встряхивайте ее в течение 1–2 минут. Рис вместе с моющим средством механически очищает стенки и дно бутылки, даже если у них труднодоступные места. Вылейте содержимое бутылки и тщательно промойте горячей водой. Это поможет удалить остатки моющего средства и риса.

Советы:

Если у бутылки сильный запах, добавьте немного пищевой соды вместе с моющим средством.

Для бутылок со сложной формой используйте больше риса – он достигнет каждого уголка.

После мытья дайте бутылке полностью высохнуть, прежде чем снова ее использовать.

Часто мы сталкиваемся с проблемой грязных бутылок, которые из-за своего состояния просто хочется выбросить. Но благодаря этому лайфгаку вы сможете сохранить их в чистоте и продлить срок службы. К тому же это отличный способ экономить — вам не придется покупать специальные щетки или дорогостоящие чистящие средства. Просто используйте то, что находится под рукой.

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