Как быстро помыть пластиковые бутылки: интересный лайфхак

Каждому из нас вероятно знакома ситуация, когда любимая пластиковая бутылка становится непригодной из-за налета, запаха или грязи, который трудно удалить традиционным способом.
Что делать, если внутрь трудно добраться, а обычное мытье не дает желаемого результата рассказали на странице sudha.lukka.
Все, что вам нужно:
- Моющее средство
- Сырой рис
- Теплая вода
Что делать:
- Налейте в бутылку немного моющего средства. Его количество зависит от размера бутылки – достаточно будет нескольких капель.
- Добавьте ложку сырого риса. Рис действует как натуральный абразив, помогающий удалить налет даже в самых тяжелых местах.
- Налейте воды. Заполните бутылку примерно наполовину – это обеспечит достаточное пространство для смешивания.
- Плотно закройте бутылку крышкой и энергично встряхивайте ее в течение 1–2 минут. Рис вместе с моющим средством механически очищает стенки и дно бутылки, даже если у них труднодоступные места.
- Вылейте содержимое бутылки и тщательно промойте горячей водой. Это поможет удалить остатки моющего средства и риса.
Советы:
- Если у бутылки сильный запах, добавьте немного пищевой соды вместе с моющим средством.
- Для бутылок со сложной формой используйте больше риса – он достигнет каждого уголка.
- После мытья дайте бутылке полностью высохнуть, прежде чем снова ее использовать.
Часто мы сталкиваемся с проблемой грязных бутылок, которые из-за своего состояния просто хочется выбросить. Но благодаря этому лайфгаку вы сможете сохранить их в чистоте и продлить срок службы. К тому же это отличный способ экономить — вам не придется покупать специальные щетки или дорогостоящие чистящие средства. Просто используйте то, что находится под рукой.
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