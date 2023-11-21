Как быстро сделать коробку-подушку своими руками

Иногда нам нужно быстро что-нибудь упаковать, а коробки под рукой нет. Блоггерша Катарина Тарта предложила выход из этой ситуации – сделайте ее своими руками.
Вам понадобятся: крафтовый картон, карандаш, линейка, тарелка, корректор, ножницы и лента.
- Для этого возьмите крафтовый картон, отрежьте лишнее, чтобы у вас получился квадрат.
- С одной стороны нанесите рисунок в виде точек корректором, маркером или краской.
- Переверните заготовку другой стороной и обведите карандашом тарелку, поочередно размещая ее по углам, как показано на видео.
- Затем отступите 1 см от каждой из сторон квадрата и проведите линии.
- По центру у вас должна получиться четырехугольная звезда, по углам которой вырежьте части по разметке.
- Прогните картон по расчерченным полукругам и линиям.
- Иглой сделайте дыры по углам и продвиньте сквозь них ленту.
- Сомкните стороны коробки и завяжите ленту бантиком.
Это безусловно, красивая и простая подарочная коробка-подушка, в которую можно сложить конфеты.
Напомним, ранее мы писали о простом лайфхаке: как упаковать безделушки в подарок.
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