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Как быстро сделать коробку-подушку своими руками

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
1 мин
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Как быстро сделать коробку-подушку своими руками

Коробку-подушку своими руками / Фото: www.credits

Иногда нам нужно быстро что-нибудь упаковать, а коробки под рукой нет. Блоггерша Катарина Тарта предложила выход из этой ситуации – сделайте ее своими руками.

Вам понадобятся: крафтовый картон, карандаш, линейка, тарелка, корректор, ножницы и лента.

  • Для этого возьмите крафтовый картон, отрежьте лишнее, чтобы у вас получился квадрат.
  • С одной стороны нанесите рисунок в виде точек корректором, маркером или краской.
  • Переверните заготовку другой стороной и обведите карандашом тарелку, поочередно размещая ее по углам, как показано на видео.
  • Затем отступите 1 см от каждой из сторон квадрата и проведите линии.
  • По центру у вас должна получиться четырехугольная звезда, по углам которой вырежьте части по разметке.
  • Прогните картон по расчерченным полукругам и линиям.
  • Иглой сделайте дыры по углам и продвиньте сквозь них ленту.
  • Сомкните стороны коробки и завяжите ленту бантиком.

Это безусловно, красивая и простая подарочная коробка-подушка, в которую можно сложить конфеты.

Напомним, ранее мы писали о простом лайфхаке: как упаковать безделушки в подарок.

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Дата публикации
Просмотры
190
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