Как быстро высушить белье без сушильной машины: пять надежных способов

Наступившая осень вместе с похолоданием и дождями принесла нам проблемы со стиркой. Когда в квартире холодно и влажно, постиранное белье может сохнуть сутками, занимая место и добавляя помещению влажности.

Сушильная машина в наше время - дорогое удовольствие, кроме того, она занимает в квартире место и потребляет много электроэнергии.

Эксперт поделился с Еxpress.co.uk пятью способами, которые позволять быстро высушить белье без сушильной машины.

Проветрите помещение

Если вы хотите быстро высушить белье, не стоит плотно закрывать окна, в надежде сохранить тепло для сушки белья. Когда мокрое белье заполняет пространство, воздух в комнате становится влажным, и белье не может высохнуть быстро. Кроме того, повышенная влажность в помещении в течение длительного времени может способствовать образованию сырых пятен и даже плесени.

Поэтому, когда собираетесь развесить свежепостиранное белье, приоткройте окна (совсем чуть-чуть, не нужно замерзать) и впустите воздух. Это позволит выйти влаге. Ваше белье быстро высохнет. Открывать окна зимой - не лучшая идея, попробуйте вместо этого использовать осушитель воздуха.

Стирайте меньшими партиями

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Стирка белья не самое веселое занятие, поэтому всегда возникает соблазн загрузить в машину как можно больше, чтобы поскорее со всем справиться.

Тем не менее слишком плотное заполнение стиральной машины является причиной того, почему одежда может так долго сохнуть.

Если у вас слишком сильно загружена стиральная машина, могут возникнуть проблемы при отжиме. Белье не будет отжато достаточно хорошо. Попробуйте загружать меньше.

Тщательно выберете место для сушки

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Сушить белье на батарее не стоит по многим причинам. Но, разместив сушку в непосредственной близости от батареи и в самой теплой и сухой комнате дома, куда попадает много солнечного света, вы очень сильно ускорите высыхание вашего белья. Не забывайте при этом время от времени переворачивать сушилку к батарее разными сторонами. Это равномерно распределит тепло по всей одежде, помогая всей загрузке высохнуть с одинаковой скоростью.

Не оставляйте белье надолго в машинке

Когда стиральная машина закончила свой цикл, сразу же доставайте белье - если стирка полежит в машине некоторое время, у белья может появиться запах сырости. Поэтому сразу же достаньте стирку и разложите вещи на сушилку, чтобы дать им возможность высохнуть вовремя и сохранить приятный запах вашего средства для стирки или ополаскивателя.

Развешивайте белье правильно

Развешивание одежды на сушилке — занятие не из приятных, а если делать это правильно и аккуратно, может занять невероятно много времени. Однако правильная развеска белья очень важна для скорости высыхания. Размещайте более длинные и громоздкие вещи в верхней части стойки или на внешнем периметре. Следите, чтобы длинные вещи не лежали на полу.

Проверьте содержимое ваших пододеяльников и подушек, носки и нижнее белье могут незаметно попасть внутрь во время стирки или отжима. Эта "начинка", если ее не извлечь, может оставаться мокрой несколько дней и приобрести неприятный затхлый запах.

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