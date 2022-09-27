Как быстро высушить белье без сушильной машины: пять надежных способов

Наступившая осень вместе с похолоданием и дождями принесла нам проблемы со стиркой. Когда в квартире холодно и влажно, постиранное белье может сохнуть сутками, занимая место и добавляя помещению влажности.
Сушильная машина в наше время - дорогое удовольствие, кроме того, она занимает в квартире место и потребляет много электроэнергии.
Эксперт поделился с Еxpress.co.uk пятью способами, которые позволять быстро высушить белье без сушильной машины.
Проветрите помещение
Если вы хотите быстро высушить белье, не стоит плотно закрывать окна, в надежде сохранить тепло для сушки белья. Когда мокрое белье заполняет пространство, воздух в комнате становится влажным, и белье не может высохнуть быстро. Кроме того, повышенная влажность в помещении в течение длительного времени может способствовать образованию сырых пятен и даже плесени.
Поэтому, когда собираетесь развесить свежепостиранное белье, приоткройте окна (совсем чуть-чуть, не нужно замерзать) и впустите воздух. Это позволит выйти влаге. Ваше белье быстро высохнет. Открывать окна зимой - не лучшая идея, попробуйте вместо этого использовать осушитель воздуха.
Стирайте меньшими партиями
Стирка белья не самое веселое занятие, поэтому всегда возникает соблазн загрузить в машину как можно больше, чтобы поскорее со всем справиться.
Тем не менее слишком плотное заполнение стиральной машины является причиной того, почему одежда может так долго сохнуть.
Если у вас слишком сильно загружена стиральная машина, могут возникнуть проблемы при отжиме. Белье не будет отжато достаточно хорошо. Попробуйте загружать меньше.
Тщательно выберете место для сушки
Сушить белье на батарее не стоит по многим причинам. Но, разместив сушку в непосредственной близости от батареи и в самой теплой и сухой комнате дома, куда попадает много солнечного света, вы очень сильно ускорите высыхание вашего белья. Не забывайте при этом время от времени переворачивать сушилку к батарее разными сторонами. Это равномерно распределит тепло по всей одежде, помогая всей загрузке высохнуть с одинаковой скоростью.
Не оставляйте белье надолго в машинке
Когда стиральная машина закончила свой цикл, сразу же доставайте белье - если стирка полежит в машине некоторое время, у белья может появиться запах сырости. Поэтому сразу же достаньте стирку и разложите вещи на сушилку, чтобы дать им возможность высохнуть вовремя и сохранить приятный запах вашего средства для стирки или ополаскивателя.
Развешивайте белье правильно
Развешивание одежды на сушилке — занятие не из приятных, а если делать это правильно и аккуратно, может занять невероятно много времени. Однако правильная развеска белья очень важна для скорости высыхания. Размещайте более длинные и громоздкие вещи в верхней части стойки или на внешнем периметре. Следите, чтобы длинные вещи не лежали на полу.
Проверьте содержимое ваших пододеяльников и подушек, носки и нижнее белье могут незаметно попасть внутрь во время стирки или отжима. Эта "начинка", если ее не извлечь, может оставаться мокрой несколько дней и приобрести неприятный затхлый запах.
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