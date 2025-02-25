Как быстро высушить постельное белье после стирки: 7 экспертных советов

Если у вас нет сушильной машины, быстро высушить простыни в холодное время года может быть сложно. Но существуют простые лайфхаки, которые могут сократить время высыхания.

Сушить одежду в помещении зимой – это всегда сложно. Не говоря уже о постельном белье, которое занимает так много ценного места, когда вывешивается для сушки.

К тому же ничто так не портит вид чистого и опрятного дома, как наличие высыхающих разложенных простыней. Поэтому Woman&Home расспросили экспертов о нескольких простых шагах, чтобы ускорить процесс и иметь возможность аккуратно сложить постельное белье в шкаф.

Настройте свой график стирки

Это кажется таким очевидным, но время важно, когда дело доходит до более быстрой сушки постельного белья, так как дневные часы обычно обеспечивают больше остаточного тепла, чтобы помочь процессу сушки. Даже в холодные зимние дни мы можем получать солнечный свет, способствующий повышению температуры и большему обогреву.

Поэтому стирайте постельное белье утром для оптимального высыхания. День предлагает более высокую температуру и лучшую природную циркуляцию воздуха. Избегайте стирки поздно вечером, когда температура падает, поскольку это значительно замедляет процесс сушки. Старайтесь начать стирку простыни до полудня, чтобы максимизировать потенциал сушки.

Эксперты рекомендуют выполнять стирку в оптимальный период непиковой нагрузки, чтобы также извлечь выгоду с затрат на энергосбережение, если вы используете ночной тариф. Эксперты по уборке говорят, что лучшее время суток для стирки – это "волшебный час" с 7 утра до 8 утра, идеально подходящий для того, чтобы максимально использовать день.

Запустить дополнительный цикл отжима

Цикл отжима – это ваша первая линия защиты от длительного высыхания. Дополнительный отжим может удалить на 30% больше влаги из простыни.

После цикла стирки попробуйте добавить дополнительный отжим или даже два. Это удалит любую лишнюю влагу, значительно изменив скорость высыхания ваших простыней.

Если вы отжимаете несколько раз, выберите среднюю скорость, поскольку она обычно мягче для тканей. Будьте осторожны с деликатными тканями и проверяйте инструкции производителя, чтобы не повредить белье.

Трусите и разделите

Прежде чем повесить простыни, энергично встряхните их. Это простое действие помогает разделить волокна ткани, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха. Встряхивание также предотвращает слипание слоев, что может образовывать влажные карманы, для высыхания которых требуется гораздо больше времени. Это быстрый приём, который может значительно сократить общее время высыхания.

Техника полотенца

Этот трюк чрезвычайно прост в исполнении и удивительно эффективен. Положите влажную простыню на полотенце, затем плотно сверните его. Нажмите, чтобы помочь полотенцу впитать лишнюю влагу. Разверните и повесьте у радиатора или теплого места, чтобы завершить процесс сушки.

Примените осушитель

Осушитель хорош для более быстрой сушки белья. Осушители снижают уровень влажности, всасывая воздух из комнаты, удаляя влагу, а затем выдувая тёплый сухой воздух.

Это может помочь устранить фактор "влажного холода" в воздухе. Это поможет вам побыстрее высушить белье.

Найдите самое теплое место в доме

Во время сушки простыней в помещении, особенно зимой, местоположение имеет ключевое значение для ускорения процесса. Поскольку тепло поднимается естественным путем, максимально используйте пространство наверху или вблизи радиаторов, чтобы помочь вашим простыням высохнуть быстрее.

Было также хорошей идеей держать их подальше от любых стен, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг ваших простыней, а влага не попадала между тканью и стеной, что может замедлить процесс высыхания.

Пользуйтесь электрической сушилкой для одежды

Нельзя отрицать, насколько стойка с подогревом помогает значительно сократить время сушки.

Используя сушилку для одежды с подогревом для обычной загрузки белья, вы должны быть внимательны, чтобы не перегружать ее.

Это лучшее решение для завершения процесса сушки, но, конечно, это стоит денег на электроэнергию.

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