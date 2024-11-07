Как часто и чем нужно чистить зубы собаке

Регулярная чистка зубов вашего любимца предотвращает неприятный запах изо рта и развитие таких серьезных проблем, как зубной камень и даже заболевание десен.

Грумер из nosbarboss, специально для канала nechemna.pani, рассказал о важности и эффективных методах ухода за зубами вашей собаки.

Нужно ли чистить зубы собаке

Многие владельцы собак интересуются, действительно ли необходимо чистить зубы животным, ведь в дикой природе они этого не делают. Однако домашние любимцы нуждаются в несколько ином уходе. В отличие от природной среды, где дикие животные часто употребляют в пищу твердую пищу, которая естественным образом очищает зубы, собаки, которых кормят мягкими кормами, склонны к накоплению зубного налета, который со временем превращается в зубной камень.

Зубной камень не только вызывает неприятный запах изо рта, но и приводит к заболеваниям десен и даже потере зубов, поэтому профилактика крайне важна.

Чем лучше чистить зубы собаке

По словам грумера эффективнее всего использовать обычный бинт. Такой метод позволяет тщательно обработать каждый зуб.

Намотайте бинт на палец и это позволит при чистке почувствовать каждый зуб и обеспечить тщательную очистку со всех сторон. Нанесите специальную зубную пасту для собак или чистите бинтом, смоченным водой. Обычная зубная паста для людей не подходит из-за содержания фтора, что может быть вредно для собак. Проводите очистку медленными круговыми движениями, обрабатывая каждый зуб со всех сторон.

Как часто чистить зубы

Для предотвращения образования зубного камня грумер рекомендует чистить зубы вашему питомцу 3-4 раза в неделю. Такая регулярность позволяет удалить налет до того, как он превратится в камень и сохраняет здоровье десен и зубов на долгие годы.

Как приучить собаку к чистке зубов

Приучать собаку к процедуре чистки зубов следует с раннего возраста, чтобы животное воспринимало ее как часть ухода.

Дайте собаке понюхать бинт и попробуйте легонько коснуться зубов, чтобы он привык к прикосновению.

После каждой попытки приучить к чистке зубов, похвалите питомца и дайте ему любимые вкусности.

Если собака чувствует ваше спокойствие и дружелюбное настроение, ей легче привыкнуть к процедуре.

Преимущества регулярного ухода за зубами

Регулярная чистка зубов не только помогает поддерживать здоровье полости рта, но и предупреждает неприятный запах изо рта. Она также уменьшает риск развития серьезных заболеваний, которые могут повлиять на общее здоровье вашего любимца, поскольку инфекции из полости рта могут распространиться на другие органы.

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