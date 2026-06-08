Как часто менять удлинители / © Credits

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В каждом доме есть вещи, о которых мы вспоминаем только тогда, когда они перестают работать, такие как тостеры, фильтры кондиционера или матрасы. Однако удлинители не дают очевидных сигналов старения, они просто продолжают работать.

Именно поэтому мы годами используем их без замены, подключаем ноутбуки, телевизоры, зарядные устройства и бытовую технику. И пока все «как всегда», нам даже не приходит в голову, что внутри может происходить износ, который не виден снаружи, об этом рассказало издание Martha Stewart. Но электричество не прощает игнорирование мелочей.

Как долго служит удлинитель

Не стоит ждать, пока устройство сломается, а заменять удлинители примерно каждые 3-5 лет, даже если они имеют исправный вид. Впрочем, этот срок может значительно сокращаться, потому что если устройство используется ежедневно для мощных приборов или в сложных условиях, например, в гараже или мастерской, замену советуют делать уже каждые 1-2 года.

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Быстрее изнашиваются также удлинители, которые работают в жарких помещениях или часто «ловят» перепады напряжения. Дешевые модели тоже не выдерживают долгой эксплуатации, внешне они могут иметь нормальный вид, но внутренние компоненты постепенно меняются.

Тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать

Возраст — не единственный показатель состояния удлинителя. Надо обращать внимание на его физические признаки, ведь именно они лучше всего показывают риски. Среди главных «красных флажков»:

Нагрев или запах гари . Удлинитель не должен быть теплым в нормальном режиме. Даже легкий нагрев может сигнализировать о перегрузке или внутренней поломке.

Расшатанные розетки . Если штекеры входят слишком легко или шатаются, это создает сопротивление и перегрев, что может привести к плавлению пластика.

Индикатор защиты от перенапряжения . Если он активен или показывает проблему — защита уже может быть исчерпана.

Внешние повреждения. Трещины, потемнения, деформации или изношенный кабель — признаки того, что устройство больше не является безопасным.

Чем опасно промедление с заменой

Самая большая проблема удлинителей в том, что опасность часто остается невидимой. Внутри изношенного устройства может накапливаться тепло из-за плохого контакта, а это создает риск перегрева. В определенных условиях это может привести к возгоранию вблизи легковоспламеняющихся материалов, таких как мебель, пыль или текстиль.

Еще один риск — электрическая дуга из-за расшатанных контактов, которая является одной из частых причин бытовых пожаров. Также важно помнить, что защита от скачков напряжения со временем «выгорает». И когда она перестает работать, техника остается без защиты, поэтому телевизоры, компьютеры и другие приборы могут пострадать во время очередного перепада.

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Что влияет на срок службы

Продолжительность «жизни» удлинителя зависит от нескольких факторов:

количество перепадов напряжения, которые он поглощает

качество материалов и сборки

условия использования (жара, влажность, пыль, солнце)

уровень нагрузки

частота подключений и отключений

типы приборов, которые к нему подключают

механическое давление на кабель или его перегибы

состояние настенной розетки

Чем интенсивнее использование, тем быстрее происходит износ, даже если это не видно внешне.

Как выбрать безопасный удлинитель

Стоит подходить к выбору удлинителя как к элементу безопасности, а не просто удобству. Важно:

избегать дешевых и ненадежных моделей

выбирать устройства с прочным кабелем и качественной фиксацией розеток

отдавать предпочтение моделям с защитой от перенапряжения

проверять наличие сертификации безопасности

подбирать удлинитель под конкретные задачи, например, для дома, улицы или мощной техники

Экономия на таких вещах может стоить значительно дороже, чем кажется на первый взгляд.

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Удлинитель — это тот самый предмет, который мы почти не замечаем, но от которого зависит непрерывная работа многих вещей в доме. И именно из-за этой «невидимости» он часто становится источником риска.

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