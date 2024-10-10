Как часто можно купать собаку: советы ветеринара

С наступлением сезона грязных лап многие владельцы считают, что их собаки нуждаются в более частом мытье.

Ветеринар Amir Anwary утверждает, что многие владельцы не знают, сколько раз нужно на самом деле купать своих собак. Его советы удивили многих владельцев и подписчиков.

Как часто мыть собаку

Согласно рекомендациям ветеринара, собак не нужно мыть так часто, как считают большинство. Он советует соблюдать простое правило: умножьте количество раз, когда вы обычно моете свою собаку, на пять. К примеру, если вы купаете собаку еженедельно, это означает, что вы можете отложить следующее мытье до пяти недель.

Согласно его словам, собаку можно мыть только раз в три месяца. Однако при необходимости их можно купать раз в месяц. Частое мытье, особенно еженедельное, может привести к удалению природных жиров из кожи собаки, что окажет негативное влияние на здоровье и качество шерсти.

Обсуждение в сети

Эта информация вызвала оживленную дискуссию среди подписчиков ветеринара, а его видео получило почти 3000 лайков и многочисленные комментарии. Некоторые владельцы выразили несогласие, отмечая, что их собаки выглядят лучше, когда их моют чаще. Один из комментаторов написал, что купает своего четырехлапого друга каждый день и его шерсть на самом деле лучше, чем когда он мыл ее ежемесячно. В другом комментарии владелец написал, что купает своего питомца еженедельно, ведь он быстро пачкается.

Но были и те, кто поддержал мнение ветеринара. Один из владельцев прокомментировал, что дрессировщик посоветовал им вообще не мыть собаку и шерсть их питомца выглядит великолепно.

Можно сказать, что каждая собака уникальна и потребности в уходе могут варьироваться в зависимости от породы, возраста и образа жизни. Если у вас есть сомнения относительно частоты мытья вашего питомца, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

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