Как часто надо красить фасад дома: полезные советы

Однако, задумывались ли вы, как часто нужно обновлять внешнее окрашивание, чтобы оно оставалось и красивым, и прочным. Издание Martha Stewart собрало советы экспертов, чтобы разобраться в этом раз и навсегда.

В отличие от стен в гостиной или спальне, фасад постоянно подвергается воздействию солнца, дождя и резких изменений температуры. Краска на внешних поверхностях со временем трескается, шелушится или бледнеет.

Свежий слой краски защищает от трещин, шелушения и вздутия, которое может привести к проникновению влаги и повреждению материалов. Если вода пробирается под старую краску, это может стать причиной серьезных и дорогих ремонтов. А еще свежая краска — это возможность экспериментировать с цветами, обновлять стиль дома и оставаться в тренде.

Когда обновлять краску

Точных правил нет, но большинство домов нуждаются в новом слое каждые 7-10 лет. Все зависит от климата, состояния поверхности и качества предыдущей покраски. Например:

Деревянный дом в регионе с резкими перепадами температур потребует более быстрого окрашивания.

Кирпичные дома в мягком климате могут подождать 10-15 лет.

Солнечный свет ускоряет выгорание краски, а сама она может быть более или менее устойчивой.

Есть и сигналы, на которые стоит обращать внимание, такие как шелушение, выцветание и мелкие трещины — признак, что пора обновлять фасад.

Какую краску выбрать

Внешние поверхности нуждаются в специальной краске, которая выдерживает погодные условия. Лучше выбрать что-то из двух вариантов:

Краска на растворителе (масляная, алкидная)

Сильная и долговечная

Высыхает около 24 часов

Идеальна для наружных условий

Водорастворимая (латексная)

Быстро сохнет

Гибко реагирует на перепады температур, это продлевает срок службы

Требуется лишь небольшое обновление время от времени

Если краска изношена до голого дерева, обязательно нанесите грунтовку перед покраской.

Как правильно красить фасад

Подготовка

Очистите поверхность с помощью мойки высокого давления или шланга. Удалите шелушащуюся краску и отремонтируйте поврежденные участки. Зашлифуйте неровности и повторно заполните швы герметиком, если это необходимо.

Процесс покраски

Начинайте с верхней части дома и двигайтесь горизонтально вниз, чтобы избежать подтеков.

Используйте кисть, валик или краскопульт

Соблюдайте правила безопасности на лестнице.

Мелкие детали

Окна, наличники и другие элементы также нуждаются в свежем слое краски.

Покраска фундамента делает фасад целостным и аккуратным.

Регулярная покраска фасада — это инвестиция в красоту и долговечность дома. Качественная краска защищает от солнца и влаги, а свежий цвет придает дому стильности и ухоженного вида. Сигналы для обновления просты: трещины, шелушение или выцветание. И помните, что подготовка поверхности и правильный выбор краски — залог идеального результата.