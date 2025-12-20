ТСН в социальных сетях

Как часто надо красить фасад дома: полезные советы

Ухоженный фасад — это не только о красоте, он защищает ваш дом от влаги, солнца и погодных перепадов, а еще повышает привлекательность вашего дома для гостей и прохожих.

Как часто надо красить фасад дома / © Credits

Однако, задумывались ли вы, как часто нужно обновлять внешнее окрашивание, чтобы оно оставалось и красивым, и прочным. Издание Martha Stewart собрало советы экспертов, чтобы разобраться в этом раз и навсегда.

В отличие от стен в гостиной или спальне, фасад постоянно подвергается воздействию солнца, дождя и резких изменений температуры. Краска на внешних поверхностях со временем трескается, шелушится или бледнеет.

Свежий слой краски защищает от трещин, шелушения и вздутия, которое может привести к проникновению влаги и повреждению материалов. Если вода пробирается под старую краску, это может стать причиной серьезных и дорогих ремонтов. А еще свежая краска — это возможность экспериментировать с цветами, обновлять стиль дома и оставаться в тренде.

Когда обновлять краску

Точных правил нет, но большинство домов нуждаются в новом слое каждые 7-10 лет. Все зависит от климата, состояния поверхности и качества предыдущей покраски. Например:

  • Деревянный дом в регионе с резкими перепадами температур потребует более быстрого окрашивания.

  • Кирпичные дома в мягком климате могут подождать 10-15 лет.

  • Солнечный свет ускоряет выгорание краски, а сама она может быть более или менее устойчивой.

Есть и сигналы, на которые стоит обращать внимание, такие как шелушение, выцветание и мелкие трещины — признак, что пора обновлять фасад.

Какую краску выбрать

Внешние поверхности нуждаются в специальной краске, которая выдерживает погодные условия. Лучше выбрать что-то из двух вариантов:

Краска на растворителе (масляная, алкидная)

  • Сильная и долговечная

  • Высыхает около 24 часов

  • Идеальна для наружных условий

Водорастворимая (латексная)

  • Быстро сохнет

  • Гибко реагирует на перепады температур, это продлевает срок службы

  • Требуется лишь небольшое обновление время от времени

Если краска изношена до голого дерева, обязательно нанесите грунтовку перед покраской.

Как правильно красить фасад

Подготовка

  1. Очистите поверхность с помощью мойки высокого давления или шланга.

  2. Удалите шелушащуюся краску и отремонтируйте поврежденные участки.

  3. Зашлифуйте неровности и повторно заполните швы герметиком, если это необходимо.

Процесс покраски

  • Начинайте с верхней части дома и двигайтесь горизонтально вниз, чтобы избежать подтеков.

  • Используйте кисть, валик или краскопульт

  • Соблюдайте правила безопасности на лестнице.

Мелкие детали

  • Окна, наличники и другие элементы также нуждаются в свежем слое краски.

  • Покраска фундамента делает фасад целостным и аккуратным.

Регулярная покраска фасада — это инвестиция в красоту и долговечность дома. Качественная краска защищает от солнца и влаги, а свежий цвет придает дому стильности и ухоженного вида. Сигналы для обновления просты: трещины, шелушение или выцветание. И помните, что подготовка поверхности и правильный выбор краски — залог идеального результата.

