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Как часто необходимо чистить матрас, на котором вы спите

Как часто необходимо чистить матрас, на котором вы спите

Как часто необходимо чистить матрас, на котором вы спите / Фото: Credits

Чистота матраса – это вопрос гигиены, здоровья и долговечности вашей кровати. Мы собрали полезные рекомендации по уходу за матрасом и наматрасником, чтобы ваш сон был максимально комфортным и здоровым.

Издание Martha Stewart поделилось простыми советами, как поддерживать матрас в безупречном состоянии, даже если вы не можете просто "кинуть его в стиральную машину".

Зачем чистить матрас

Даже если вы пользуетесь защитным наматрасником (а это рекомендуют все производители и эксперты), со временем в волокна матраса проникают пылевые клещи, пот и микрочастицы грязи. Это приводит к появлению пятен, неприятных запахов и создает среду для размножения бактерий и плесени. Поэтому регулярное очищение матраса не только поддерживает его в хорошем состоянии, но и защищает ваше здоровье.

Как правильно чистить матрас

Чтобы освежить ваш матрас, не требуются сложные инструменты или дорогостоящие средства. Все, что вам понадобится, это несколько бытовых вещей, которые есть в каждом доме.

Что понадобится:

  • Вакуумный пылесос;
  • Пищевая сода;
  • Моющее средство для посуды;
  • Влажная губка.

Что делать:

  1. Снимите постельное белье: все простыни, одеяла и подушки следует отложить.
  2. По возможности вынесите матрас на солнце: ультрафиолетовый свет уничтожает накапливающиеся на поверхности бактерии.
  3. Очистите пылесосом: используйте шланг с насадкой, чтобы убрать видимый мусор и пыль.
  4. Посыпьте содой: оставьте на поверхности на 20–30 минут. Это поможет поглотить запахи и удалить излишнюю влагу.
  5. Повторно пропылесосьте: уберите остатки соды.
  6. Вымойте матрас губкой: смочите ее в воде с небольшим количеством моющего средства и осторожно протрите поверхность.
  7. Дайте матрацу высохнуть: убедитесь, что поверхность полностью сухая, прежде чем застилать кровать.

Как удалить пятна с матраса

Пятна могут быть разными: от поверхностных до глубоких. Эксперты рекомендуют избегать средств с хлорным отбеливателем или агрессивными очистными жидкостями, которые могут повредить материал.

Что понадобится для удаления пятен:

  • Перекись водорода;
  • Пищевая сода;
  • Моющее средство для посуды;
  • Уксус.

Удаление поверхностных пятен:

  • Смочите ткань смесью моющего средства и холодной воды.
  • Осторожно обработайте пятно, не слишком смачивайте матрас.

Удаление глубоких пятен:

  • Смешайте 2 стакана перекиси водорода с 1 ст. л моющего средства.
  • Нанесите смесь на пятно с помощью губки.
  • Через несколько минут промокните чистой влажной тканью.
  • Если пятно не исчезает, сбрызните его уксусом, посыпьте пищевой содой и оставьте на 1–2 часа.
  • Удалите остатки пылесосом.

Уход за наматрасником

Наматрасник – ваш первый защитник от загрязнений. Он содержит пот, пыль, пятна и предотвращает их проникновение в матрас. Но даже он нуждается в регулярной чистке.

Как почистить наматрасник:

  • Стирайте отдельно: кладите его в стиральную машину без других вещей, чтобы обеспечить качественную очистку.
  • Прочтите инструкцию: проверьте, из какого материала изготовлен наматрасник и следуйте инструкциям по стирке.
  • Используйте горячую воду: если разрешено, выбирайте высокую температуру для уничтожения бактерий.
  • Сушите правильно: сушите в машинке на деликатном режиме или на воздухе, пока материал полностью не высохнет.

Как часто чистить матрас

Матрас следует очищать как минимум раз в год. Это поможет избавиться от пыли, клещей и грязи, накапливающихся со временем. Регулярная очистка гарантирует, что ваш матрас будет оставаться свежим и гигиеническим.

Чтобы предотвратить появление вмятин от веса тела, рекомендуется переворачивать матрас каждые три месяца. Это особенно важно для тех, кто делит кровать с партнером, ведь обе стороны матраса испытывают нагрузку.

Чистый матрас – залог здорового сна. Даже если вы используете наматрасник, регулярный уход за вашей кроватью поможет избежать появления пятен, запахов и размножения вредных микроорганизмов. Следуйте простым советам и превратите чистку матраса в ежегодную традицию.

Мы также писали о том как убрать желтые пятна из матраса и подушек в домашних условиях.

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