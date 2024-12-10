Как часто необходимо чистить матрас, на котором вы спите

Чистота матраса – это вопрос гигиены, здоровья и долговечности вашей кровати. Мы собрали полезные рекомендации по уходу за матрасом и наматрасником, чтобы ваш сон был максимально комфортным и здоровым.
Издание Martha Stewart поделилось простыми советами, как поддерживать матрас в безупречном состоянии, даже если вы не можете просто "кинуть его в стиральную машину".
Зачем чистить матрас
Даже если вы пользуетесь защитным наматрасником (а это рекомендуют все производители и эксперты), со временем в волокна матраса проникают пылевые клещи, пот и микрочастицы грязи. Это приводит к появлению пятен, неприятных запахов и создает среду для размножения бактерий и плесени. Поэтому регулярное очищение матраса не только поддерживает его в хорошем состоянии, но и защищает ваше здоровье.
Как правильно чистить матрас
Чтобы освежить ваш матрас, не требуются сложные инструменты или дорогостоящие средства. Все, что вам понадобится, это несколько бытовых вещей, которые есть в каждом доме.
Что понадобится:
- Вакуумный пылесос;
- Пищевая сода;
- Моющее средство для посуды;
- Влажная губка.
Что делать:
- Снимите постельное белье: все простыни, одеяла и подушки следует отложить.
- По возможности вынесите матрас на солнце: ультрафиолетовый свет уничтожает накапливающиеся на поверхности бактерии.
- Очистите пылесосом: используйте шланг с насадкой, чтобы убрать видимый мусор и пыль.
- Посыпьте содой: оставьте на поверхности на 20–30 минут. Это поможет поглотить запахи и удалить излишнюю влагу.
- Повторно пропылесосьте: уберите остатки соды.
- Вымойте матрас губкой: смочите ее в воде с небольшим количеством моющего средства и осторожно протрите поверхность.
- Дайте матрацу высохнуть: убедитесь, что поверхность полностью сухая, прежде чем застилать кровать.
Как удалить пятна с матраса
Пятна могут быть разными: от поверхностных до глубоких. Эксперты рекомендуют избегать средств с хлорным отбеливателем или агрессивными очистными жидкостями, которые могут повредить материал.
Что понадобится для удаления пятен:
- Перекись водорода;
- Пищевая сода;
- Моющее средство для посуды;
- Уксус.
Удаление поверхностных пятен:
- Смочите ткань смесью моющего средства и холодной воды.
- Осторожно обработайте пятно, не слишком смачивайте матрас.
Удаление глубоких пятен:
- Смешайте 2 стакана перекиси водорода с 1 ст. л моющего средства.
- Нанесите смесь на пятно с помощью губки.
- Через несколько минут промокните чистой влажной тканью.
- Если пятно не исчезает, сбрызните его уксусом, посыпьте пищевой содой и оставьте на 1–2 часа.
- Удалите остатки пылесосом.
Уход за наматрасником
Наматрасник – ваш первый защитник от загрязнений. Он содержит пот, пыль, пятна и предотвращает их проникновение в матрас. Но даже он нуждается в регулярной чистке.
Как почистить наматрасник:
- Стирайте отдельно: кладите его в стиральную машину без других вещей, чтобы обеспечить качественную очистку.
- Прочтите инструкцию: проверьте, из какого материала изготовлен наматрасник и следуйте инструкциям по стирке.
- Используйте горячую воду: если разрешено, выбирайте высокую температуру для уничтожения бактерий.
- Сушите правильно: сушите в машинке на деликатном режиме или на воздухе, пока материал полностью не высохнет.
Как часто чистить матрас
Матрас следует очищать как минимум раз в год. Это поможет избавиться от пыли, клещей и грязи, накапливающихся со временем. Регулярная очистка гарантирует, что ваш матрас будет оставаться свежим и гигиеническим.
Чтобы предотвратить появление вмятин от веса тела, рекомендуется переворачивать матрас каждые три месяца. Это особенно важно для тех, кто делит кровать с партнером, ведь обе стороны матраса испытывают нагрузку.
Чистый матрас – залог здорового сна. Даже если вы используете наматрасник, регулярный уход за вашей кроватью поможет избежать появления пятен, запахов и размножения вредных микроорганизмов. Следуйте простым советам и превратите чистку матраса в ежегодную традицию.
Мы также писали о том как убрать желтые пятна из матраса и подушек в домашних условиях.
Читайте также: