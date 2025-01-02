Как часто необходимо менять почву в горшках комнатных растений

Здоровая почва – источник жизни для ваших комнатных растений. Если вы хотите, чтобы они цвели, нужно их обеспечить насыщенной питательными веществами средой, с достаточным количеством воды, света и воздуха.

Со временем растения забирают почти все питательные вещества из почвы и постепенно она становится истощенной. Издание Martha Stewart рассказало, что почва становится твердой, теряет способность удерживать воду и питательные вещества. Для поддержания здоровья растений важно их регулярно пересаживать.

Смена почвы

Частота замены почвы зависит от вида растения.

Быстрорастущие комнатные растения, например потос и фиалки, нуждаются в ежегодной пересадке.

Медленнорастущие виды, такие как кактусы и сансевиерия ("Тещин язык"), можно пересаживать каждые 1,5-2 года.

Когда заменять почву

Лучшим временем для пересадки является весна. В этот период растения получают много солнечного света, что стимулирует рост корней. Однако все же существуют признаки, указывающие на необходимость замены почвы:

У растения истощенный вид или оно вынимается из горшка вместе с комом земли.

После полива вода быстро вытекает через дренажные отверстия, а почва больше не удерживает влагу.

Растение плохо растет, у него желтоватый окрас.

Почва становится твердой на ощупь.

Корни начинают прорастать через дренажные отверстия на дне горшка.

Когда менять горшок

Если вы хотите сохранить размер растения, используйте тот же горшок, но замените почву. Если же вы хотите дать растению больше пространства для роста, выберите новый горшок, который на 2-3 сантиметра больше предыдущего. Важно избегать слишком больших горшков, ведь это может усложнить доступ воздуха к корням.

Типы почвы для комнатных растений

Ключом к успеху является качественная смесь для горшков. Она должна быть легкой и рыхлой, обычно состоящей из торфа, сосновой коры и перлита или вермикулита. Не используйте садовую землю, потому что она слишком плотная для комнатных растений. Такая почва содержит глину или песок, которые не обеспечивают достаточной вентиляции корней. Смеси для горшков можно приобрести в садовых центрах или питомниках.

Как заменить почву вашего растения

Слегка прижмите горшок, чтобы ослабить почву.

Положите руку на поверхность почвы вокруг растения, переверните горшок вверх дном и осторожно извлеките растение вместе с почвой.

Аккуратно снимите старую почву, которая легко отходит по бокам и сверху, не повреждая корней.

Думайте о замене почвы как об операции на открытом сердце, а не о простой процедуре. Оба важны и необходимо учитывать факторы риска.

Пересадка и замена почвы — процесс, который не только продлит жизнь ваших комнатных растений, но и сделает их более здоровыми и красивыми.

Мы также писали о том, как проверить качество вашей почвы.

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