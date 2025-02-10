Как часто нужно чистить фильтр стиральной машины

Задумывались ли вы когда-нибудь, что вашей стиральной машинн, которая почти ежедневно выполняет "грязную" работу, может потребоваться дополнительний уход, о котором совсем не стоит забывать, а именно, очистку фильтра.

Издание MarthaStewart рассказало, как правильно чистить фильтр стиральной машины и как часто это нужно делать. Если ваш ответ колеблется между "никогда" и "в моей машине есть какой-то фильтр?», вы не одиноки. Даже если вы уже чистите внешний и внутренний барабан, фильтр сливной помпы часто остается без внимания. Однако регулярная очистка этого компонента может предотвратить неприятные запахи и обеспечить оптимальную работу вашего прибора.

Что такое фильтр стиральной машины

Техническим названием фильтра для стиральной машины является фильтр сливной помпы. Этот компонент дренажной системы отвечает за фильтрацию вымываемого из вашей одежды мусора, предотвращает его накопление и забивание сливного шланга. Очистка фильтра важна, ведь от него зависит, насколько эффективно ваша машина сливает воду после каждого цикла стирки.

Необходимость очистки зависит от модели стиральной машины. Для новых моделей этот фильтр может быть автоматизирован. Поэтому всегда обращайтесь к руководству по использованию или уходу вашей конкретной модели, чтобы узнать, нужно ли чистить фильтр.

Как часто чистить фильтр

Если у стиральной машины есть фильтр сливной помпы, рекомендуется включить его очистку в ежемесячную рутину. Если ваше устройство требует очистки фильтра, обычно рекомендуется делать это раз в месяц.

Для больших семей или если вы стираете очень загрязненные вещи, частота очистки может быть увеличена – в таком случае очищайте его каждые несколько недель.

Что вам понадобится

Неглубокий контейнер или миска

Отвертка

Перчатки

Очистительные или мягкие салфетки

Небольшое полотенце или тряпка

Как очистить фильтр стиральной машины

Шаг 1. Отсоедините машину от сети и найдите фильтр

Прежде чем начать, обязательно выключите стиральную машину из розетки – это важная мера безопасности. Используйте инструкцию к машине, чтобы найти фильтр.

Для стиральных машин с верхней загрузкой фильтр обычно размещается внутри центральной мешалки или вдоль верхнего края барабана.

Для машин с боковой загрузкой фильтр находится в нижней передней части, за небольшой панелью или крышкой.

Шаг 2. Сливной насос

Заполненный водой сливной насос может потребовать дополнительного слива. Некоторые модели имеют встроенный шланг для этого, но в противном случае убедитесь, что вода стекает в неглубокий контейнер. Держите рядом полотенце, чтобы избежать разливов. Для стиральных машин с верхней загрузкой этот шаг может быть не обязательным.

Шаг 3. Снимите фильтр

Если машина имеет панель или крышку, закрывающую фильтр, сначала снимите ее с помощью отвертки. Затем аккуратно извлеките сам фильтр из сливного насоса, с помощью перчаток для защиты рук и удаления накопленного мусора.

Шаг 4. Очистите фильтр

Тщательно промойте фильтр под теплой водой, осторожно протрите его мягкой тканью или щеткой, чтобы удалить весь накопившийся мусор. Важно удалить как можно больше накоплений, ведь это обеспечит эффективную работу машины и чистоту одежды.

Шаг 5. Очистите корпус фильтра

Перед повторной установкой фильтра тщательно очистите корпус. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить остатки мусора, а затем протрите мягкой тканью до полной чистоты.

Шаг 6. Снова вставьте чистый фильтр.

После очистки снова вставьте фильтр в сливной насос и убедитесь, что он надежно закреплен, прежде чем закрыть панель или крышку. Это гарантирует, что ваша стиральная машина будет работать оптимально.

Поддержание фильтра стиральной машины в чистоте – это небольшая, но очень важная задача, которая помогает сохранить эффективность работы прибора и свежесть вашей одежды. Регулярная очистка, которую обычно рекомендуется проводить раз в месяц, может стать частью вашей ежемесячной рутины в уходе за стиральной машиной. Использование простых инструментов и следование указанным шагам поможет сохранить вашу машину в идеальном состоянии.

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