Как часто нужно чистить собачью лежанку и как это правильно делать

Чистота в доме – залог комфорта и важное условие для сохранения здоровья всей семьи, поэтому не стоит забывать, что собачьи лежанки могут стать убежищем для микробов и бактерий, способных навредить как вашему любимцу, так и вам.

Издание Express поделилось рекомендациями, как правильно ухаживать за собачьими лежанками во избежание неприятных последствий.

Как часто нужно мыть лежанку

Оказывается каждый 20-й владелец никогда не мыл лежанку своей собаки и это действительно может стать серьезной проблемой. Регулярная чистка лежанки помогает снизить риск передачи инфекций и накопления вредных микроорганизмов. Собачьи кровати входят в десятку самых популярных очагов микроорганизмов в доме, где могут содержаться метициллинрезистентный стафилококк и фекалии.

Рекомендуется стирать лежанку не менее одного раза в неделю. Для активных собак, которые проводят много времени на улице, линяют или имеют аллергии, частоту стирки следует увеличить до двух раз в неделю.

Как микробы в собачьих лежанках влияют на здоровье человека

Пренебрежение чистотой лежанки может отрицательно сказаться не только на собаке, но и ее хозяевах. Микробы могут жить в тканях лежанки до 12 месяцев. Они способны:

вызывать кожные инфекции и раздражение у животных;

стать источником болезней, передаваемых людям через контакт с собакой или поверхностями, к которым она прикасалась;

распространяться по дому, когда собака двигается между комнатами.

Чем дольше вы откладываете стирку, тем труднее вашей стиральной машине будет удалить все потенциальные патогены из постельного белья.

Эффективная чистка собачьей лежанки

Снимите покрывала или наволочки, если они есть, и удалите шерсть с помощью пылесоса или липкого валика. Это поможет избежать забивания стиральной машины.

Чтобы уничтожить бактерии и микробы, используйте горячую воду (около 60°C).

Используйте стиральные средства, не содержащие агрессивных химикатов и безопасные для животных.

Если у лежанки нет съемного покрытия, ее можно замочить в ванне с теплой водой и мягким моющим средством.

Сушите лежанку на высокой температуре в сушильной машине или на открытом воздухе под солнечными лучами.

Убедитесь, что изделие полностью высохло во избежание накопления влаги, которая может вызвать появление плесени.

Как часто нужно чистить лежанку

Если животное много гуляет на улице, лежанку следует чистить почаще.

В период линьки или дождливой погоды загрязненность лежанки увеличивается.

Если у собаки аллергия или другие проблемы с кожей, чистка лежанки становится еще важнее.

Позаботьтесь о том, чтобы собака чувствовала себя комфортно, а ваш дом оставался местом, где здоровье и уют всегда идут рядом.

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