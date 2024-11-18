Как часто нужно чистить собачью лежанку и как это правильно делать

Чистота в доме – залог комфорта и важное условие для сохранения здоровья всей семьи, поэтому не стоит забывать, что собачьи лежанки могут стать убежищем для микробов и бактерий, способных навредить как вашему любимцу, так и вам.
Издание Express поделилось рекомендациями, как правильно ухаживать за собачьими лежанками во избежание неприятных последствий.
Как часто нужно мыть лежанку
Оказывается каждый 20-й владелец никогда не мыл лежанку своей собаки и это действительно может стать серьезной проблемой. Регулярная чистка лежанки помогает снизить риск передачи инфекций и накопления вредных микроорганизмов. Собачьи кровати входят в десятку самых популярных очагов микроорганизмов в доме, где могут содержаться метициллинрезистентный стафилококк и фекалии.
Рекомендуется стирать лежанку не менее одного раза в неделю. Для активных собак, которые проводят много времени на улице, линяют или имеют аллергии, частоту стирки следует увеличить до двух раз в неделю.
Как микробы в собачьих лежанках влияют на здоровье человека
Пренебрежение чистотой лежанки может отрицательно сказаться не только на собаке, но и ее хозяевах. Микробы могут жить в тканях лежанки до 12 месяцев. Они способны:
- вызывать кожные инфекции и раздражение у животных;
- стать источником болезней, передаваемых людям через контакт с собакой или поверхностями, к которым она прикасалась;
- распространяться по дому, когда собака двигается между комнатами.
Чем дольше вы откладываете стирку, тем труднее вашей стиральной машине будет удалить все потенциальные патогены из постельного белья.
Эффективная чистка собачьей лежанки
- Снимите покрывала или наволочки, если они есть, и удалите шерсть с помощью пылесоса или липкого валика. Это поможет избежать забивания стиральной машины.
- Чтобы уничтожить бактерии и микробы, используйте горячую воду (около 60°C).
- Используйте стиральные средства, не содержащие агрессивных химикатов и безопасные для животных.
- Если у лежанки нет съемного покрытия, ее можно замочить в ванне с теплой водой и мягким моющим средством.
- Сушите лежанку на высокой температуре в сушильной машине или на открытом воздухе под солнечными лучами.
- Убедитесь, что изделие полностью высохло во избежание накопления влаги, которая может вызвать появление плесени.
Как часто нужно чистить лежанку
- Если животное много гуляет на улице, лежанку следует чистить почаще.
- В период линьки или дождливой погоды загрязненность лежанки увеличивается.
- Если у собаки аллергия или другие проблемы с кожей, чистка лежанки становится еще важнее.
Позаботьтесь о том, чтобы собака чувствовала себя комфортно, а ваш дом оставался местом, где здоровье и уют всегда идут рядом.
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