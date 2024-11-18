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Как часто нужно чистить собачью лежанку и как это правильно делать

Как часто нужно чистить собачью лежанку и как это правильно делать

Как правильно и часто чистить собачью лежанку / Фото: Credits

Чистота в доме – залог комфорта и важное условие для сохранения здоровья всей семьи, поэтому не стоит забывать, что собачьи лежанки могут стать убежищем для микробов и бактерий, способных навредить как вашему любимцу, так и вам.

Издание Express поделилось рекомендациями, как правильно ухаживать за собачьими лежанками во избежание неприятных последствий.

Как часто нужно мыть лежанку

Оказывается каждый 20-й владелец никогда не мыл лежанку своей собаки и это действительно может стать серьезной проблемой. Регулярная чистка лежанки помогает снизить риск передачи инфекций и накопления вредных микроорганизмов. Собачьи кровати входят в десятку самых популярных очагов микроорганизмов в доме, где могут содержаться метициллинрезистентный стафилококк и фекалии.

Рекомендуется стирать лежанку не менее одного раза в неделю. Для активных собак, которые проводят много времени на улице, линяют или имеют аллергии, частоту стирки следует увеличить до двух раз в неделю.

Как микробы в собачьих лежанках влияют на здоровье человека

Пренебрежение чистотой лежанки может отрицательно сказаться не только на собаке, но и ее хозяевах. Микробы могут жить в тканях лежанки до 12 месяцев. Они способны:

  • вызывать кожные инфекции и раздражение у животных;
  • стать источником болезней, передаваемых людям через контакт с собакой или поверхностями, к которым она прикасалась;
  • распространяться по дому, когда собака двигается между комнатами.

Чем дольше вы откладываете стирку, тем труднее вашей стиральной машине будет удалить все потенциальные патогены из постельного белья.

Эффективная чистка собачьей лежанки

  • Снимите покрывала или наволочки, если они есть, и удалите шерсть с помощью пылесоса или липкого валика. Это поможет избежать забивания стиральной машины.
  • Чтобы уничтожить бактерии и микробы, используйте горячую воду (около 60°C).
  • Используйте стиральные средства, не содержащие агрессивных химикатов и безопасные для животных.
  • Если у лежанки нет съемного покрытия, ее можно замочить в ванне с теплой водой и мягким моющим средством.
  • Сушите лежанку на высокой температуре в сушильной машине или на открытом воздухе под солнечными лучами.
  • Убедитесь, что изделие полностью высохло во избежание накопления влаги, которая может вызвать появление плесени.

Как часто нужно чистить лежанку

  • Если животное много гуляет на улице, лежанку следует чистить почаще.
  • В период линьки или дождливой погоды загрязненность лежанки увеличивается.
  • Если у собаки аллергия или другие проблемы с кожей, чистка лежанки становится еще важнее.

Позаботьтесь о том, чтобы собака чувствовала себя комфортно, а ваш дом оставался местом, где здоровье и уют всегда идут рядом.

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