Как часто нужно менять зубную щетку и почему это действительно важно
Если ваша зубная щетка «живет» в стакане уже полгода, у нас плохие новости. Старая щетка — это не просто неэффективно, но и опасно для эмали и десен.
Мы знаем, что зубы нужно чистить дважды в день, минимум по две минуты. Однако есть еще одна важная деталь, которую многие игнорируют — регулярная замена зубной щетки. По словам издания Cleveland Clinic, щетку следует менять каждые три-четыре месяца, и это — минимум.
Даже если вы тщательно промываете щетку после каждого использования, она все равно со временем становится домом для бактерий и теряет эффективность.
Когда точно время менять щетку
Ориентироваться только на цвет щетины — не лучшая стратегия. Лучше поставить напоминание в календаре. Но есть ситуации, когда щетку нужно заменить раньше, чем через три месяца:
щетина стала растрепанной или деформированной
вы переболели гриппом, ангиной или другой инфекцией
щетка упала в туалет или долго лежала в закрытом футляре
ее пожевало домашнее животное
она «каталась» в сумке без защиты
Старая щетка — это не только эстетика, а вопрос безопасности.
Почему старая щетка — это проблема
Она накапливает бактерии
Наш рот — это целый микромир. Часть бактерий полезна, часть — нет. И они легко поселяются на щетине.
Простое ополаскивание водой не уничтожает полностью микроорганизмы. Если вы болели, бактерии и вирусы могут оставаться на щетке даже после выздоровления и потенциально способствовать повторному заражению. Именно поэтому стоматологи советуют менять щетку сразу после болезни.
Она хуже очищает зубы
Щетина со временем изнашивается. Тысячи движений «вперед-назад» ежедневно приводят к тому, что щетка теряет форму:
налет хуже удаляется
повышается риск кариеса
может развиться гингивит — воспаление десен
А еще растрепанная щетина может начать действовать слишком агрессивно.
Она может повредить эмаль и десны
Когда щетина изношена, люди часто неосознанно начинают сильнее чистить зубы. Чрезмерное давление и грубая щетина могут быть:
повреждать эмаль
вызывать чувствительность зубов
вызывать рецессию десны — когда десна отступает от зуба
И это уже не косметологический, а стоматологический вопрос.
Электрические щетки
Может показаться, что насадки для электрических щеток служат дольше, однако нет. Несмотря на вращательные движения и технологичность, они изнашиваются так же быстро, как и обычные щетки. И так же накапливают бактерии.
Рекомендация та же: замена каждые 3-4 месяца.
Как продлить жизнь щетке
Чтобы щетка «дожила» до своего срока без преждевременного изнашивания:
храните ее вертикально
не держите постоянно в закрытом футляре
тщательно промывайте после использования
не делитесь ею ни с кем
не давите слишком сильно во время чистки
Запишите дату замены маркером на ручке или поставьте напоминание в смартфоне.
Менять зубную щетку каждые три-четыре месяца, звучит довольно просто. Однако именно эта привычка может существенно повлиять на здоровье зубов и десен. Свежая щетка — это:
более эффективное очищение
меньший риск кариеса
здоровые десны
меньше бактерий
Мы тратим средства на косметику, уход за кожей и волосами, но забываем, что улыбка — это тоже часть нашего стиля и уверенности. Иногда лучшее бьюти обновление — это просто новая зубная щетка.