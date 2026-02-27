ТСН в социальных сетях

Как часто нужно менять зубную щетку и почему это действительно важно

Если ваша зубная щетка «живет» в стакане уже полгода, у нас плохие новости. Старая щетка — это не просто неэффективно, но и опасно для эмали и десен.

Станислава Бондаренко
Как часто нужно менять зубную щетку / © Associated Press

Мы знаем, что зубы нужно чистить дважды в день, минимум по две минуты. Однако есть еще одна важная деталь, которую многие игнорируют — регулярная замена зубной щетки. По словам издания Cleveland Clinic, щетку следует менять каждые три-четыре месяца, и это — минимум.

Даже если вы тщательно промываете щетку после каждого использования, она все равно со временем становится домом для бактерий и теряет эффективность.

Когда точно время менять щетку

Ориентироваться только на цвет щетины — не лучшая стратегия. Лучше поставить напоминание в календаре. Но есть ситуации, когда щетку нужно заменить раньше, чем через три месяца:

  • щетина стала растрепанной или деформированной

  • вы переболели гриппом, ангиной или другой инфекцией

  • щетка упала в туалет или долго лежала в закрытом футляре

  • ее пожевало домашнее животное

  • она «каталась» в сумке без защиты

Старая щетка — это не только эстетика, а вопрос безопасности.

Почему старая щетка — это проблема

Она накапливает бактерии

Наш рот — это целый микромир. Часть бактерий полезна, часть — нет. И они легко поселяются на щетине.

Простое ополаскивание водой не уничтожает полностью микроорганизмы. Если вы болели, бактерии и вирусы могут оставаться на щетке даже после выздоровления и потенциально способствовать повторному заражению. Именно поэтому стоматологи советуют менять щетку сразу после болезни.

Она хуже очищает зубы

Щетина со временем изнашивается. Тысячи движений «вперед-назад» ежедневно приводят к тому, что щетка теряет форму:

  • налет хуже удаляется

  • повышается риск кариеса

  • может развиться гингивит — воспаление десен

А еще растрепанная щетина может начать действовать слишком агрессивно.

Она может повредить эмаль и десны

Когда щетина изношена, люди часто неосознанно начинают сильнее чистить зубы. Чрезмерное давление и грубая щетина могут быть:

  • повреждать эмаль

  • вызывать чувствительность зубов

  • вызывать рецессию десны — когда десна отступает от зуба

И это уже не косметологический, а стоматологический вопрос.

Электрические щетки

Может показаться, что насадки для электрических щеток служат дольше, однако нет. Несмотря на вращательные движения и технологичность, они изнашиваются так же быстро, как и обычные щетки. И так же накапливают бактерии.

Рекомендация та же: замена каждые 3-4 месяца.

Как продлить жизнь щетке

Чтобы щетка «дожила» до своего срока без преждевременного изнашивания:

  • храните ее вертикально

  • не держите постоянно в закрытом футляре

  • тщательно промывайте после использования

  • не делитесь ею ни с кем

  • не давите слишком сильно во время чистки

Запишите дату замены маркером на ручке или поставьте напоминание в смартфоне.

Менять зубную щетку каждые три-четыре месяца, звучит довольно просто. Однако именно эта привычка может существенно повлиять на здоровье зубов и десен. Свежая щетка — это:

  • более эффективное очищение

  • меньший риск кариеса

  • здоровые десны

  • меньше бактерий

Мы тратим средства на косметику, уход за кожей и волосами, но забываем, что улыбка — это тоже часть нашего стиля и уверенности. Иногда лучшее бьюти обновление — это просто новая зубная щетка.

