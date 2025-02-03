Как часто нужно стирать джинсы: советы экспертов

Существует мнение, что для джинсовой одежды чем меньше стирки, тем лучше, однако действительно ли это так, попробуем разобраться.

Издание Real Simple рассказало, как часто нужно стирать джинсы. Некоторые предметы одежды, например, нижнее белье или спортивная одежда, нуждаются в тщательной стирке после каждого использования, тогда как джинсы, как правило, выдерживают гораздо более длинное ношение и не теряют свой первоначальный вид.

Частая стирка — разрушение ткани

Каждый раз, когда вы стираете джинсы, вы подвергаете деним разрушению: частая стирка может лишить их естественного вида, ослабить ткань и вызвать выцветание цвета. Рекомендуется выворачивать джинсы наизнанку и использовать холодную воду вместе с высококачественным моющим средством. Такое бережное отношение помогает сохранить цвет, мягкость ткани и продлить жизнь любимой модели.

Частота стирки

Обычное ношение: если вы носите джинсы не ежедневно, а только несколько раз в месяц, их можно стирать после примерно 10 ношений или тогда, когда они начинают неприятно пахнуть или загрязняться.

Для тех, кто носит джинсы каждый день: если джинсы – ваш постоянный спутник, следует контролировать их состояние. Стирайте их, когда они приобретают запах, а между носками освежайте с помощью средств по уходу за тканью.

Рекомендуется осуществлять стирку каждые шесть недель. Если джинсы из-за особенностей химии вашего тела загрязняются или приобретают запах уже через два дня, положите их на ночь в морозильную камеру. Это своеобразный способ "обновления" без ущерба для ткани.

Советы:

Стирка при необходимости: стирку проводите только тогда, когда джинсы загрязнены или чувствуется неприятный запах. Это позволит сохранить форму, качество и цвет ткани.

Предварительная обработка: новые джинсы желательно предварительно замочить в прохладной воде и уксусом. Так вы снизите риск переноса красителя во время стирки.

Очистка пятен: между стирками можно удалять отдельные пятна теплой влажной тканью. Для освежения запаха используйте освежитель тканей или просто повесьте джинсы на открытом воздухе.

Избегайте использования горячей воды: никогда не используйте горячую воду для стирки джинсов, поскольку высокая температура разрушает ткань. Также откажитесь от сушки в автоматической сушильной машине – это приведет к потере эластичности и преждевременному износу.

Правильное хранение: вместо того чтобы складывать джинсы в переполненных ящиках, повесьте их в шкафу за петли для пояса. Это поможет ткани дышать и сохранять собственную форму.

Если не постирать джинсы

По результатам исследования, проведенного Университетом Альберты, даже после 15 месяцев ношения джинсов без стирки уровень бактерий остается на нормальном уровне, это подтверждает мнение, что слишком частая стирка не нужна для здоровья.

Джинсы – это особый элемент гардероба, который со временем приобретает свою индивидуальность и характер. Чтобы сохранить их первоначальный вид и продлить жизнь любимой модели, стирайте их только тогда, когда это действительно нужно: когда они загрязнены или начинают неприятно пахнуть.

Мы также писали о том, как сделать садовый фартук из старых джинсов.

Читайте также: