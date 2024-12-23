Как часто нужно стирать одежду: интересные советы

Поддержание одежды в чистоте – важный аспект нашей повседневной жизни. Однако задумывались ли вы, как часто на самом деле нужно стирать различные предметы гардероба.

Издание RealSimple рассказало об оптимальной частоте стирки, чтобы ваша одежда оставалась чистой и служила дольше.

Почему важно стирать одежду регулярно

Загрязнение одежды – это не только пятна, но и бактерии, пот и жир, которые могут повреждать волокна ткани. Если их вовремя не удалять, одежда может потерять вид и качество. Однако слишком часто стирка также вредит — ткани изнашиваются быстрее, теряют форму и цвет. Поэтому важно найти баланс.

Рекомендации

Общие правила – это только ориентир, ведь частота стирки зависит от сезона, типа ткани и условий использования. Например, зимой одежда может оставаться чище дольше, чем в жаркие летние дни. Также учитывайте тип вашей стиральной машины – современные модели более осторожно относятся к тканям.

Частота стирки

Белое или шелковое белье — после каждого ношения

Бюстгальтеры — после 3-4 одеваний

Пуховики, парки, жилеты — 2 раза в сезон

Леггинсы, штаны для йоги — после 1-3 одеваний

Футболки, майки — после каждого ношения

Купальники — после каждого ношения

Свитера (хлопок, шелк) — после 2 одеваний

Свитера (шерсть, синтетика) — после 5 одеваний

Шапки, перчатки, шарфы – 3-5 раз за сезон

Уход за специфическими вещами

Бюстгальтеры и корректирующая одежда

Рекомендуется стирать бюстгальтеры каждые три-четыре ношения. Эта одежда собирает пот и жир, которые могут повредить упругость ткани. Используйте деликатный режим стирки и сетчатые мешки для защиты.

Джинсы

Джинсы — один из тех предметов гардероба, которые не нуждаются в частой стирке. Некоторые стилисты советуют стирать их только раз в шесть недель или после 10 ношений. Это поможет сохранить форму и цвет ткани.

Пальта и куртки

Кожаные и замшевые куртки следует отдавать в химчистку один раз в сезон. Шерстяные пальто тоже лучше чистить профессионально, чтобы избежать усадки ткани. Пуховики можно стирать дома дважды в сезон, используя деликатный режим и минимум стирального средства.

Пижамы

Если вы принимаете душ перед сном, пижама может оставаться чистой до четырех ночей. Однако, если вы потеете ночью, следует стирать ее почаще.

Когда стирать одежду

Жидкая стирка приводит к накоплению пятен, которые труднее удалить, а также к повреждению волокон из-за контакта с потом. Очень часто стирка может изнашивать ткань и снижать ее эстетическую привлекательность. Золотое правило – обращать внимание на состояние вещи и придерживаться рекомендаций производителя.

Советы:

Используйте качественные моющие средства, в частности, на основе энзимов для спортивной одежды.

Стирайте одежду в деликатном режиме, если это возможно.

Всегда сортируйте вещи по цвету и типу ткани.

Избегайте сушки в машине для тонких материалов.

Соблюдение оптимальной частоты стирки поможет сохранить вашу одежду в хорошем состоянии дольше, а также сэкономит ваше время и ресурсы.

Мы также писали о том, как правильно стирать и ухаживать за кашемиром.

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