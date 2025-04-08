ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
200
Время на прочтение
2 мин

Как часто нужно стирать пижамы

Пижама – один из самых уютных атрибутов нашей повседневной жизни. Мы редко задумываемся над ее чистотой, ведь носим ее дома, часто после вечернего душа и кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы одевать ее несколько вечеров подряд.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как часто нужно стирать пижамы

Как часто нужно стирать пижамы / © Associated Press

Но так ли это, рассказало издание Real Simple и сообщило, что все зависит от индивидуального образа жизни, типа ткани и даже вашей привычки наносить лосьон перед сном.

Скрытая опасность невыстиранной пижамы

На первый взгляд, пижама выглядит чистейшей одеждой в гардеробе — мы ведь не выходим в ней на улицу. Однако даже во время сна тело активно работает: кожа выделяет пот, жир, отшелушиваются мертвые клетки, остаются следы косметики и средств по уходу за телом. Все это накапливается в волокнах ткани и создает питательную среду для бактерий, пылевых клещей и неприятного запаха.

Если долго игнорировать потребность в стирке пижамы, это может привести к раздражениям, высыпаниям, обострению аллергий, а в отдельных случаях даже к появлению инфекций.

От чего зависит частота стирки

  • Принимаете ли вы душ перед сном? Если да, ткань меньше загрязняется и пижаму можно носить 2–3 ночи подряд. Если нет — стирать нужно чаще.

  • Наносите ли вы косметику или лосьон? Уходовые продукты могут оставлять пятна, смешиваться с потом и ускорять загрязнение.

  • Носите ли вы нижнее белье под пижамой? Если нет — считайте его первым слоем одежды как нижнее белье и стирайте после каждого использования.

  • Спите ли вы спокойно, или потеете ночью? Если вы склонны к ночной потливости, часто стирка становится обязательной.

  • Из чего сделана пижама? Натуральные ткани (хлопок, шелк, лен) лучше пропускают воздух и накапливают меньше запахов, чем синтетические волокна (полиэстер, нейлон, эластан). Пижамы из синтетики лучше стирать чаще — раз в 1–2 дня.

Рекомендации

  • Ежедневная стирка — если пижама единственный слой одежды на теле, если вы потеете ночью или носите ее целый день.

  • Каждые 2–3 ношения — если вы принимаете ванну или душ перед сном, надеваете нижнее белье и пользуетесь минимальным количеством косметических средств.

  • 1 раз в неделю — если вы одеваете пижаму только для короткого расслабления и сразу переодеваетесь.

Как продлить срок службы пижамы между стирками

  • Принимайте душ перед сном, а не с утра.

  • Избегайте нанесения жирных кремов, масел и автозагара перед сном.

  • Храните пижаму отдельно от домашней одежды и не носите ее целый день.

  • У васдолжно быть по крайней мере 2–3 пары пижамы, чтобы менять их без ущерба для здоровья.

Пижама — это ваша вторая кожа в ночное время и к ней следует относиться с тем же вниманием, как и к постельному или нижнему белью. Регулярная стирка — это не только о чистоте, но и о комфорте, приятном аромате и заботе о собственном здоровье.

И помните, если на пижаме есть пятна, непонятный запах или она просто кажется несвежей — самое время отправить ее в стирку.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie