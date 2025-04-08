Как часто нужно стирать пижамы / © Associated Press

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Но так ли это, рассказало издание Real Simple и сообщило, что все зависит от индивидуального образа жизни, типа ткани и даже вашей привычки наносить лосьон перед сном.

Скрытая опасность невыстиранной пижамы

На первый взгляд, пижама выглядит чистейшей одеждой в гардеробе — мы ведь не выходим в ней на улицу. Однако даже во время сна тело активно работает: кожа выделяет пот, жир, отшелушиваются мертвые клетки, остаются следы косметики и средств по уходу за телом. Все это накапливается в волокнах ткани и создает питательную среду для бактерий, пылевых клещей и неприятного запаха.

Если долго игнорировать потребность в стирке пижамы, это может привести к раздражениям, высыпаниям, обострению аллергий, а в отдельных случаях даже к появлению инфекций.

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От чего зависит частота стирки

Принимаете ли вы душ перед сном? Если да, ткань меньше загрязняется и пижаму можно носить 2–3 ночи подряд. Если нет — стирать нужно чаще.

Наносите ли вы косметику или лосьон? Уходовые продукты могут оставлять пятна, смешиваться с потом и ускорять загрязнение.

Носите ли вы нижнее белье под пижамой? Если нет — считайте его первым слоем одежды как нижнее белье и стирайте после каждого использования.

Спите ли вы спокойно, или потеете ночью? Если вы склонны к ночной потливости, часто стирка становится обязательной.

Из чего сделана пижама? Натуральные ткани (хлопок, шелк, лен) лучше пропускают воздух и накапливают меньше запахов, чем синтетические волокна (полиэстер, нейлон, эластан). Пижамы из синтетики лучше стирать чаще — раз в 1–2 дня.

Рекомендации

Ежедневная стирка — если пижама единственный слой одежды на теле, если вы потеете ночью или носите ее целый день.

Каждые 2–3 ношения — если вы принимаете ванну или душ перед сном, надеваете нижнее белье и пользуетесь минимальным количеством косметических средств.

1 раз в неделю — если вы одеваете пижаму только для короткого расслабления и сразу переодеваетесь.

Как продлить срок службы пижамы между стирками

Принимайте душ перед сном, а не с утра.

Избегайте нанесения жирных кремов, масел и автозагара перед сном.

Храните пижаму отдельно от домашней одежды и не носите ее целый день.

У васдолжно быть по крайней мере 2–3 пары пижамы, чтобы менять их без ущерба для здоровья.

Пижама — это ваша вторая кожа в ночное время и к ней следует относиться с тем же вниманием, как и к постельному или нижнему белью. Регулярная стирка — это не только о чистоте, но и о комфорте, приятном аромате и заботе о собственном здоровье.

И помните, если на пижаме есть пятна, непонятный запах или она просто кажется несвежей — самое время отправить ее в стирку.