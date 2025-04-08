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Как часто нужно стирать пижамы
Пижама – один из самых уютных атрибутов нашей повседневной жизни. Мы редко задумываемся над ее чистотой, ведь носим ее дома, часто после вечернего душа и кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы одевать ее несколько вечеров подряд.
Но так ли это, рассказало издание Real Simple и сообщило, что все зависит от индивидуального образа жизни, типа ткани и даже вашей привычки наносить лосьон перед сном.
Скрытая опасность невыстиранной пижамы
На первый взгляд, пижама выглядит чистейшей одеждой в гардеробе — мы ведь не выходим в ней на улицу. Однако даже во время сна тело активно работает: кожа выделяет пот, жир, отшелушиваются мертвые клетки, остаются следы косметики и средств по уходу за телом. Все это накапливается в волокнах ткани и создает питательную среду для бактерий, пылевых клещей и неприятного запаха.
Если долго игнорировать потребность в стирке пижамы, это может привести к раздражениям, высыпаниям, обострению аллергий, а в отдельных случаях даже к появлению инфекций.
От чего зависит частота стирки
Принимаете ли вы душ перед сном? Если да, ткань меньше загрязняется и пижаму можно носить 2–3 ночи подряд. Если нет — стирать нужно чаще.
Наносите ли вы косметику или лосьон? Уходовые продукты могут оставлять пятна, смешиваться с потом и ускорять загрязнение.
Носите ли вы нижнее белье под пижамой? Если нет — считайте его первым слоем одежды как нижнее белье и стирайте после каждого использования.
Спите ли вы спокойно, или потеете ночью? Если вы склонны к ночной потливости, часто стирка становится обязательной.
Из чего сделана пижама? Натуральные ткани (хлопок, шелк, лен) лучше пропускают воздух и накапливают меньше запахов, чем синтетические волокна (полиэстер, нейлон, эластан). Пижамы из синтетики лучше стирать чаще — раз в 1–2 дня.
Рекомендации
Ежедневная стирка — если пижама единственный слой одежды на теле, если вы потеете ночью или носите ее целый день.
Каждые 2–3 ношения — если вы принимаете ванну или душ перед сном, надеваете нижнее белье и пользуетесь минимальным количеством косметических средств.
1 раз в неделю — если вы одеваете пижаму только для короткого расслабления и сразу переодеваетесь.
Как продлить срок службы пижамы между стирками
Принимайте душ перед сном, а не с утра.
Избегайте нанесения жирных кремов, масел и автозагара перед сном.
Храните пижаму отдельно от домашней одежды и не носите ее целый день.
У васдолжно быть по крайней мере 2–3 пары пижамы, чтобы менять их без ущерба для здоровья.
Пижама — это ваша вторая кожа в ночное время и к ней следует относиться с тем же вниманием, как и к постельному или нижнему белью. Регулярная стирка — это не только о чистоте, но и о комфорте, приятном аромате и заботе о собственном здоровье.
И помните, если на пижаме есть пятна, непонятный запах или она просто кажется несвежей — самое время отправить ее в стирку.