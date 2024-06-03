Как чеснок защитит ваши растения от паразитов: советы садовода

Мы все любим чеснок за его уникальный вкус, но его серные соединения имеют свойство, менее очевидное, но такое же полезное, они могут действовать как природный репеллент против многих насекомых.

Один из самых больших страхов, с которым сталкиваются садоводы выращивая цветы, это насекомые. Садовница Gardening Soul поделилась рецептом убийственного нетоксичного пестицида, который защитит ваши растения и уничтожит надоедливых насекомых.

Что делать:

В банку насыпьте перец горошком, измельченный чеснок и красный перец;

Влейте несколько капель белого уксуса и поллитра теплой воды;

Отставьте и дайте настояться день;

Процедите настой и налейте жидкость, наполненную чесноком, в многоразовую бутылку с распылителем;

Опрыскивайте растения в местах, где видите насекомых. Уже через некоторое время вы заметите результат, ведь количество насекомых значительно уменьшится;

Храните жидкость в холодильнике между использованиями.

Используйте это простое средство от чеснока, чтобы отпугнуть садовых вредителей, таких как тля и улитки. Кстати, чеснок очень хорошо отпугивает комаров, так что вы увидите, что и их количество заметно уменьшится.

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