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Как держать в чистоте кухонные деревянные доски

Как держать в чистоте кухонные деревянные доски

Кухонная деревянная разделочная доска / Фото: Credits

Деревянные разделочные доски – незаменимый элемент на кухне, они прекрасно подходят для нарезки овощей, мяса или хлеба, но, как и любая другая кухонная поверхность, требуют особого ухода, чтобы оставаться чистыми, гигиеничными и служить вам как можно дольше.

На странице judygilroy поделились полезными советами, которые помогут сохранить ваши деревянные доски в отличном состоянии. Вот секреты, которые следует знать каждой хозяйке.

Соль – природное антибактериальное средство

Соль – отличный выбор для удаления остатков сока и бактерий с деревянной поверхности. Ее применение особенно эффективно после нарезки мяса, поскольку соль извлекает соки, которые могут содержать бактерии.

Как использовать:

  • Нанесите толстый пласт соли на доску.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Промойте теплой водой и обычным мыльным раствором.

Сода бикарбонат – удаляет пятна и запахи.

Пищевая сода благодаря своим мягким абразивным свойствам идеально подходит для борьбы с устойчивыми пятнами. Она также нейтрализует неприятные запахи, которые могут остаться после использования доски.

Как использовать:

  • Нанесите немного соды на поверхность доски.
  • Добавьте несколько капель воды для создания пасты.
  • Легко вотрите с помощью губки или мягкой ткани.
  • Смойте теплой водой.

Лимон – для чистоты и свежего аромата

Лимон – не только источник приятного аромата, но и природное антибактериальное средство. Благодаря своей кислотности он помогает бороться с бактериями, а кожура лимона является мягким абразивом, не повреждающим деревянную поверхность.

Как использовать:

  • Разрежьте лимон пополам.
  • Протрите срезом поверхность доски, уделяя внимание пятнам.
  • Оставьте на 5–10 минут, чтобы лимонная кислота воздействовала.
  • Промойте теплой водой.

Уксус – природное средство для борьбы с устойчивыми пятнами

Уксус – это натуральное средство, которое эффективно расщепляет загрязнение и удаляет стойкие пятна. Его действие усиливается, если использовать уксус вместе с пищевой содой.

Как использовать:

  • Нанесите маленькое количество пищевой соды на доску.
  • Добавьте немного уксуса – смесь начнет пениться.
  • Втирайте получившуюся пасту в поверхность доски.
  • Промойте теплой водой.

Масло – сохранение древесины

Чтобы деревянная доска не пересыхала и не раскалывалась, важно регулярно ухаживать за ней с помощью масла.

Как использовать:

  • Выберите пищевое масло, например кокосовое, минеральное или масло виноградных косточек. Избегайте использования растительного масла.
  • Нанесите немного масла на сухую доску.
  • Втирайте его с помощью мягкой ткани.
  • Оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы древесина полностью поглотила ее.
  • Уберите остатки сухой салфеткой.

Советы:

  • Не мойте деревянные доски в посудомоечной машине – горячая вода и моющие средства могут повредить древесину.
  • Всегда промывайте доску после использования и хорошо высушивайте, чтобы избежать накопления бактерий.
  • Раз в месяц проводите глубокую очистку с помощью уксуса, соды и соли.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свои деревянные кухонные доски в безупречном состоянии и продлить срок службы.

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