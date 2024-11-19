Как держать в чистоте кухонные деревянные доски

Деревянные разделочные доски – незаменимый элемент на кухне, они прекрасно подходят для нарезки овощей, мяса или хлеба, но, как и любая другая кухонная поверхность, требуют особого ухода, чтобы оставаться чистыми, гигиеничными и служить вам как можно дольше.
На странице judygilroy поделились полезными советами, которые помогут сохранить ваши деревянные доски в отличном состоянии. Вот секреты, которые следует знать каждой хозяйке.
Соль – природное антибактериальное средство
Соль – отличный выбор для удаления остатков сока и бактерий с деревянной поверхности. Ее применение особенно эффективно после нарезки мяса, поскольку соль извлекает соки, которые могут содержать бактерии.
Как использовать:
- Нанесите толстый пласт соли на доску.
- Оставьте на 10 минут.
- Промойте теплой водой и обычным мыльным раствором.
Сода бикарбонат – удаляет пятна и запахи.
Пищевая сода благодаря своим мягким абразивным свойствам идеально подходит для борьбы с устойчивыми пятнами. Она также нейтрализует неприятные запахи, которые могут остаться после использования доски.
Как использовать:
- Нанесите немного соды на поверхность доски.
- Добавьте несколько капель воды для создания пасты.
- Легко вотрите с помощью губки или мягкой ткани.
- Смойте теплой водой.
Лимон – для чистоты и свежего аромата
Лимон – не только источник приятного аромата, но и природное антибактериальное средство. Благодаря своей кислотности он помогает бороться с бактериями, а кожура лимона является мягким абразивом, не повреждающим деревянную поверхность.
Как использовать:
- Разрежьте лимон пополам.
- Протрите срезом поверхность доски, уделяя внимание пятнам.
- Оставьте на 5–10 минут, чтобы лимонная кислота воздействовала.
- Промойте теплой водой.
Уксус – природное средство для борьбы с устойчивыми пятнами
Уксус – это натуральное средство, которое эффективно расщепляет загрязнение и удаляет стойкие пятна. Его действие усиливается, если использовать уксус вместе с пищевой содой.
Как использовать:
- Нанесите маленькое количество пищевой соды на доску.
- Добавьте немного уксуса – смесь начнет пениться.
- Втирайте получившуюся пасту в поверхность доски.
- Промойте теплой водой.
Масло – сохранение древесины
Чтобы деревянная доска не пересыхала и не раскалывалась, важно регулярно ухаживать за ней с помощью масла.
Как использовать:
- Выберите пищевое масло, например кокосовое, минеральное или масло виноградных косточек. Избегайте использования растительного масла.
- Нанесите немного масла на сухую доску.
- Втирайте его с помощью мягкой ткани.
- Оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы древесина полностью поглотила ее.
- Уберите остатки сухой салфеткой.
Советы:
- Не мойте деревянные доски в посудомоечной машине – горячая вода и моющие средства могут повредить древесину.
- Всегда промывайте доску после использования и хорошо высушивайте, чтобы избежать накопления бактерий.
- Раз в месяц проводите глубокую очистку с помощью уксуса, соды и соли.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свои деревянные кухонные доски в безупречном состоянии и продлить срок службы.
Читайте также:
- Кухонный лайфхак: как освежить деревянные лопатки и ложки
- Топ-4 способов убрать пятна от воды на деревянной поверхности
- Как ухаживать за деревянными кухонными досками: рассказывает повар