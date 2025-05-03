Как Дэвид и Виктория Бекхэм наслаждаются урожаем из собственного огорода

Редис Бекхэмов / © instagram.com/davidbeckham

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На своей странице в соцсетях легендарный спортсмен Дэвид Бекхэм поделился новостью — собрал первый урожай редиса из своего сада. И как настоящий хозяин с гордостью отметил, что первым дегустатором нового урожая стала его жена — дизайнер и модная икона Виктория Бекхэм.

В коротком, но очень душевном ролике мы видим, как Дэвид, одетый в обычную футболку, шорты и носки песчаного цвета, и белые мокасины проверяет грядки и вынимает из земли свежую хрустящую редиску.

За кадром Виктория комментирует все, что происходит, говоря мужу, что даже в этот момент и в таких носках он продолжает быть стильной иконой. А дальше добавляет, что урожай, собираемый им, станет ее обедом.

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Это не первый случай, когда Дэвид Бекхэм делится своим увлечением садоводством и фермерством. В своем загородном имении пара не только выращивает овощи и фрукты, но и ухаживает за цветами, разводит мед и даже варит домашний сидр. Дэвид не скрывает, что работа с землей — это его способ снять стресс и перезагрузиться.

Так что, возможно, теперь редис получит новую жизнь не только на грядках, но и в Instagram-лентах. А мы, вдохновившись примером Бекхэмов, напоминаем: домашнее, сезонное и настоящее всегда в моде.