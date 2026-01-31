Как стильно оформить полки в гостиной / © Credits

Мы привыкли думать, что стильный интерьер — это результат больших бюджетов и дизайнерской мебели. На самом же деле настоящий характер пространства создают детали. Полки в гостиной — идеальное место, чтобы показать свой вкус и не перегружать пространство. Дизайнеры, с которыми пообщалось издание Martha Stewart, поделились проверенными хитростями, которые помогут оформить полки так, будто над ними работал профи.

Определите тему

Первое и главное правило — целостная идея. Полки должны выглядеть продуманно, а не так, будто предметы на них оказались случайно. Тема не обязательно должна быть очевидной на каждой полке, но ее присутствие в деталях создает ощущение целостности. Это могут быть:

антикварные книги в кожаных переплетах

керамика или фарфор

семейные фото в одинаковых рамках

предметы из путешествий

Если сложно начать — обратитесь к моде. Вы любите нейтральные цвета или яркие акценты? Минимализм или эклектику? Эти же принципы легко перенести и на полки. Дизайнеры также советуют брать цвета из уже имеющейся палитры гостиной, например, стен, мебели или искусства.

Наслаивайте личные вещи

Секрет «живых» полок — персональные истории. Именно они делают интерьер уникальным. Вещи с историей — это всегда беспроигрышный вариант.

Старые бинокли дедушки, винтажная шкатулка, сувениры или подарок с символикой — все это добавляет глубины. Прекрасно работают и предметы в рамках, они добавляют высоты и структуры композиции.

Прежде чем покупать что-то новое, посмотрите, что уже есть у вас дома. Коллекции, даже небольшие, всегда выглядят стильно, если поданы с идеей.

Нестандартное размещение книг

Да, книги остаются важным элементом полок, но забудьте о «библиотечном» порядке.

складывайте их горизонтальными стопками

ставьте поверх книги декоративные предметы

размещайте под углом

даже экспериментируйте с разворотом страниц наружу

Еще одна профессиональная хитрость — группировка по цвету. Монохромные или комплементарные палитры делают полки визуально более спокойными и дизайнерскими.

Помните о масштабе и «воздухе»

Пропорции — ключ к элегантности. Полки, заполненные лишь мелкими предметами, выглядят перегруженными. Дизайнеры советуют:

добавлять несколько крупных объектов, например, вазы, скульптуры или миски

сочетать различные формы и высоту

оставлять несколько сантиметров пространства над предметами, чтобы композиция «дышала»

Не ставьте рядом вещи одинаковой высоты — это делает композицию плоской.

Добавьте индивидуальный акцент

Хотите, чтобы полки имели дизайнерский вид, сделайте их встроенными конструкциями. Дайте волю фантазии. Профи советуют:

оформить заднюю стенку полок краской или обоями

использовать зеркальную поверхность для глубины

добавить арт или зеркала снаружи полок

Даже небольшой акцент, например, травяные обои или яркий узор, мгновенно улучшит интерьер.

Оформление полок — это не о правилах, а о балансе. Баланс между красотой и смыслом, между стилем и личностью. Когда вы выбираете вещи, которые что-то для вас значат, и сочетаете их с дизайнерской логикой, пространство начинает работать на вас.