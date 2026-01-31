ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
69
Время на прочтение
3 мин

Как стильно оформить полки в гостиной — полезные советы

Полки в гостиной — это больше, чем место для книг. Это минигалерея вашей жизни, пространство для историй, воспоминаний и деталей, которые формируют атмосферу дома. Но между «уютно» и «случайно» — очень тонкая грань.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как стильно оформить полки в гостиной

Как стильно оформить полки в гостиной / © Credits

Мы привыкли думать, что стильный интерьер — это результат больших бюджетов и дизайнерской мебели. На самом же деле настоящий характер пространства создают детали. Полки в гостиной — идеальное место, чтобы показать свой вкус и не перегружать пространство. Дизайнеры, с которыми пообщалось издание Martha Stewart, поделились проверенными хитростями, которые помогут оформить полки так, будто над ними работал профи.

Определите тему

Первое и главное правило — целостная идея. Полки должны выглядеть продуманно, а не так, будто предметы на них оказались случайно. Тема не обязательно должна быть очевидной на каждой полке, но ее присутствие в деталях создает ощущение целостности. Это могут быть:

  • антикварные книги в кожаных переплетах

  • керамика или фарфор

  • семейные фото в одинаковых рамках

  • предметы из путешествий

Если сложно начать — обратитесь к моде. Вы любите нейтральные цвета или яркие акценты? Минимализм или эклектику? Эти же принципы легко перенести и на полки. Дизайнеры также советуют брать цвета из уже имеющейся палитры гостиной, например, стен, мебели или искусства.

Наслаивайте личные вещи

Секрет «живых» полок — персональные истории. Именно они делают интерьер уникальным. Вещи с историей — это всегда беспроигрышный вариант.

Старые бинокли дедушки, винтажная шкатулка, сувениры или подарок с символикой — все это добавляет глубины. Прекрасно работают и предметы в рамках, они добавляют высоты и структуры композиции.

Прежде чем покупать что-то новое, посмотрите, что уже есть у вас дома. Коллекции, даже небольшие, всегда выглядят стильно, если поданы с идеей.

Нестандартное размещение книг

Да, книги остаются важным элементом полок, но забудьте о «библиотечном» порядке.

  • складывайте их горизонтальными стопками

  • ставьте поверх книги декоративные предметы

  • размещайте под углом

  • даже экспериментируйте с разворотом страниц наружу

Еще одна профессиональная хитрость — группировка по цвету. Монохромные или комплементарные палитры делают полки визуально более спокойными и дизайнерскими.

Помните о масштабе и «воздухе»

Пропорции — ключ к элегантности. Полки, заполненные лишь мелкими предметами, выглядят перегруженными. Дизайнеры советуют:

  • добавлять несколько крупных объектов, например, вазы, скульптуры или миски

  • сочетать различные формы и высоту

  • оставлять несколько сантиметров пространства над предметами, чтобы композиция «дышала»

Не ставьте рядом вещи одинаковой высоты — это делает композицию плоской.

Добавьте индивидуальный акцент

Хотите, чтобы полки имели дизайнерский вид, сделайте их встроенными конструкциями. Дайте волю фантазии. Профи советуют:

  • оформить заднюю стенку полок краской или обоями

  • использовать зеркальную поверхность для глубины

  • добавить арт или зеркала снаружи полок

Даже небольшой акцент, например, травяные обои или яркий узор, мгновенно улучшит интерьер.

Оформление полок — это не о правилах, а о балансе. Баланс между красотой и смыслом, между стилем и личностью. Когда вы выбираете вещи, которые что-то для вас значат, и сочетаете их с дизайнерской логикой, пространство начинает работать на вас.

Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie