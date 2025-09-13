ТСН в социальных сетях

Как добавить красок в свой осенний сад: яркие растения, которые будут радовать до первых заморозков

Осень часто ассоциируется с тусклыми красками и подготовкой сада к зиме. Но именно этот сезон может стать самым красочным в году, стоит только выбрать правильные растения.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Вербена

Вербена / © www.credits

Кроме многолетников, существует множество ярких однолетников и двулетников, которые не только украсят клумбы, но и привлекут пчел, бабочек и других полезных насекомых, об этом рассказало издание Real Simple.

Главное преимущество таких растений — они неприхотливы, быстро растут и часто цветут дольше многолетников. А еще некоторые из них обладают способностью самостоятельно высеваться, поэтому, когда вы сажаете их в один год, можете получить цветочный сюрприз и в следующем сезоне.

Растения для яркой осени

  • Монарда пятнистая. Это травянистое растение с лимонным ароматом цветет розовыми, белыми и фиолетовыми соцветиями вплоть до октября. Невероятно привлекает пчел и идеально подходит для сухих участков сада.

  • Калифорнийский мак. Оранжево-золотистые цветы создают настоящее солнечное сияние на клумбе. В теплых и сухих регионах может расти как многолетник, а в других климатических зонах, как яркий однолетник.

  • Гайлардия. Огненные оттенки бронзы, красного и золота превращают ее в настоящий акцент сада. Любит солнце и хорошо дренированную почву.

  • Кореопсис. Неприхотливый и выносливый цветок с ярко-желтыми лепестками. Некоторые виды многолетние, но существуют и однолетники. Легко самозасевается, поэтому может оставаться в вашем саду годами.

  • Гайлардия. Экзотические, «пламенные» соцветия идеально подходят для солнечных и песчаных участков. Растение выдерживает даже длительные засухи.

  • Подсолнухи. Величественные и разноцветные, от классических желтых до бордовых или белых. Вырастают как миниатюрные акценты на клумбе или гиганты до 5 метров, которые становятся настоящим украшением двора.

  • Эустома. Изящные цветы в синих, розовых или белых оттенках украшают клумбу с июня по сентябрь. В разных краях — многолетники, у нас в основном — однолетние.

  • Вербена. Невероятно выносливое растение, которое легко переносит жару, бедную почву и даже засуху. Ее мелкие цветки образуют ковер цветов вплоть до первых заморозков.

  • Флокс однолетний. Красочное растение, которое бывает розовым, синим, красным, белым или фиолетовым. Прекрасно подходит для создания ярких акцентов на клумбе.

Советы

  • Не спешите удалять отцветшие цветы. Многие однолетники дают семена, которые самостоятельно прорастают на следующий год.

  • Оставляйте сухие стебли, они служат укрытием для насекомых и добавляют декоративности зимнему саду.

  • Выбирайте солнечные участки. Большинство осенних цветов особенно любят свет и тепло.

Осень не обязательно должна быть серой и скучной. Стоит только добавить несколько ярких растений и ваш сад превратится в живописную палитру цветов, которая будет радовать глаз до первых заморозков.

