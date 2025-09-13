Как добавить красок в свой осенний сад: яркие растения, которые будут радовать до первых заморозков

Вербена / © www.credits

Кроме многолетников, существует множество ярких однолетников и двулетников, которые не только украсят клумбы, но и привлекут пчел, бабочек и других полезных насекомых, об этом рассказало издание Real Simple.

Главное преимущество таких растений — они неприхотливы, быстро растут и часто цветут дольше многолетников. А еще некоторые из них обладают способностью самостоятельно высеваться, поэтому, когда вы сажаете их в один год, можете получить цветочный сюрприз и в следующем сезоне.

Растения для яркой осени

Монарда пятнистая . Это травянистое растение с лимонным ароматом цветет розовыми, белыми и фиолетовыми соцветиями вплоть до октября. Невероятно привлекает пчел и идеально подходит для сухих участков сада.

Калифорнийский мак. Оранжево-золотистые цветы создают настоящее солнечное сияние на клумбе. В теплых и сухих регионах может расти как многолетник, а в других климатических зонах, как яркий однолетник.

Гайлардия. Огненные оттенки бронзы, красного и золота превращают ее в настоящий акцент сада. Любит солнце и хорошо дренированную почву.

Кореопсис . Неприхотливый и выносливый цветок с ярко-желтыми лепестками. Некоторые виды многолетние, но существуют и однолетники. Легко самозасевается, поэтому может оставаться в вашем саду годами.

Гайлардия. Экзотические, «пламенные» соцветия идеально подходят для солнечных и песчаных участков. Растение выдерживает даже длительные засухи.

Подсолнухи . Величественные и разноцветные, от классических желтых до бордовых или белых. Вырастают как миниатюрные акценты на клумбе или гиганты до 5 метров, которые становятся настоящим украшением двора.

Эустома . Изящные цветы в синих, розовых или белых оттенках украшают клумбу с июня по сентябрь. В разных краях — многолетники, у нас в основном — однолетние.

Вербена . Невероятно выносливое растение, которое легко переносит жару, бедную почву и даже засуху. Ее мелкие цветки образуют ковер цветов вплоть до первых заморозков.

Флокс однолетний. Красочное растение, которое бывает розовым, синим, красным, белым или фиолетовым. Прекрасно подходит для создания ярких акцентов на клумбе.

Советы

Не спешите удалять отцветшие цветы. Многие однолетники дают семена, которые самостоятельно прорастают на следующий год.

Оставляйте сухие стебли, они служат укрытием для насекомых и добавляют декоративности зимнему саду.

Выбирайте солнечные участки. Большинство осенних цветов особенно любят свет и тепло.

Осень не обязательно должна быть серой и скучной. Стоит только добавить несколько ярких растений и ваш сад превратится в живописную палитру цветов, которая будет радовать глаз до первых заморозков.